Innovative Begrünung: Das ist Augsburgs größte Grünfassade

Plus Der Toni-Park wagte auf seinen Freiflächen rund um die Büros ein kostspieliges Experiment. Was Biologen und Klimaforscher zu Fassadenbegrünungen sagen.

Von Eva Maria Knab

Diese blühenden Wände dürften einmalig in Augsburg sein. Zuletzt breitete sich auf der Fassade des zentralen Parkhauses im Toni-Park eine üppige Blumenwiese in Lila und Violett aus, und das über zehn Etagen hinweg. In den kommenden Monaten darf man sich auf weitere leuchtende Farben außen an der Autogarage freuen. Und wenn es mal nicht blüht? Dann ist der nüchterne Zweckbau immer noch in einen Mantel aus grünen Blättern gehüllt. Es sei denn, die künstliche Bewässerung streikt.

Umweltfreundlich begrünte Dächer sieht man in Augsburg häufiger, innovative Fassadenbegrünungen nur selten. "Wir wollen ein Zeichen setzen, was man machen kann", sagt Andreas Lesser von der Toni Immobilien Dr. Krafft KG. Das Münchner Unternehmen entwickelt das große Gewerbeareal zwischen Rumplerstraße und Werner-von-Siemens-Straße zu einem modernen nachhaltigen Büro-Campus. Dazu gehört aus Sicht von Lesser eine attraktive Begrünung - nicht nur mit bunten Blühwiesen zwischen modernen Baukörpern. Es darf gerne auch vertikal an großen Wandflächen sprießen, so wie es jetzt am zentralen Parkhaus passiert.

