Eine Familie aus Augsburg führt ein Leben (fast) ohne Müll: Wie geht das?

Plus Sylvia Schaab aus Augsburg verzichtet mit ihrer Familie seit Jahren konsequent auf Plastik. Darüber hat sie ein Buch geschrieben.

Von Fridtjof Atterdal

Frau Schaab, Sie leben seit sechs Jahren mit Ihrer Familie weitgehend ohne Plastikprodukte. Ist so ein Lebensstil in Augsburg schwer umzusetzen?



Sylvia Schaab: Es ist total einfach. In Augsburg gibt es ein breites Angebot an Läden, die unverpackte und damit plastikfreie Produkte anbieten. Angefangen vom Unverpackt-Laden RutaNatur, der eigentlich alles hat, was man braucht. Es gibt den Stadtmarkt und in den Stadtteilen die internationalen Spezialitätenläden, die ganz vieles offen anbieten. Auch in vielen Supermärkten gibt es mittlerweile Schütten, in denen man die Dinge ohne Verpackung bekommt. Dazu gibt es ja einige Hofläden. Man kann sagen, im Stadtgebiet und auch im Umland findet man innerhalb von fünf Kilometern einen Laden, wo man das meiste kriegt. Und man kann ja auch beim Metzger, oder beim Käseladen die eigene Verpackung mitbringen. Momentan ist das wegen Corona schwieriger geworden - nicht weil es ein Hygieneproblem gäbe, sondern weil einige Kunden aus Angst eigene Verpackungen ablehnen.

