Intiative Pro Kapsogo saniert Schule für Blinde in Kenia

Behinderte Kinder haben es in Afrika schwer. Nun bringt ein Verein um den Augsburger Zoogastronomen Klaus Schwenk eine der wenigen Einrichtungen auf Vordermann.

Sie leben in einer der ärmsten Gegenden in Kenia und haben dort ein schweres Schicksal: Blinde und Gehörlose in der Region Baringo County. 81 schwerbehinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bekommen nun Hilfe von der Initiative Pro Kapsogo um den Augsburger Zoogastronomen Klaus Schwenk. Die Schule, in der sie unterrichtet werden, bekommt eine Generalsanierung. Schwenk erklärt, warum sie nötig ist.

"In Afrika stehen behinderte Menschen oftmals abseits der Gesellschaft", sagt er. Sie werden von ihren Familien versteckt oder sterben schon früh nach der Geburt. Eine wichtige Anlaufstelle ist die Blinden- und Gehörlosenschule im Ort Kabarnet. Sie wurde 1985 von einem deutschen Missionar gegründet, 2006 von der Regierung Kenias übernommen und seit dieser Zeit nicht mehr renoviert. Schwenk zufolge handelt es sich um die einzige Behinderteneinrichtung dieser Art in Kenia und darüber hinaus.

Schule betreut Behinderte zwischen drei und 21 Jahren

Blinde und Gehörlose im Alter von drei bis 21 Jahren werden dort von 32 Betreuern und Angestellten versorgt. Nur wenige Eltern seien in der Lage, Schulgeld zu zahlen, so Schwenk. Vom Staat erhalte die Schule neben den Lohnkosten für die Mitarbeiter jährlich eine geringe finanzielle Unterstützung. Pro Kapsogo hilft schon länger mit Spenden wie Wassertanks, Kühen und Ziegen. Die Schule ernährt die Kinder vom eigenen Gemüseanbau und einer kleinen Tierhaltung.

Nun geht der Verein Pro Kapsogo in Kooperation mit zwei Berufsschulen der Region die Sanierung der Schulgebäude an. Die Arbeiten sollen Raum für Raum voranschreiten. Dadurch erhalten die Auszubildenden der beiden Schulen – Schreiner, Maler, Maurer, Installateure oder Elektriker – Praxiserfahrung und einen Lohn. Die Dauer der Arbeiten schätzt Schwenk auf sechs Monate, die Kosten auf 40.000 Euro. Mehr als 50 Prozent seien bereits von Spendern eingegangen. Die Initiative hofft auf weitere Geldgeber (Spendenkonto: VR Bank Augsburg-Ostallgäu eG IBAN DE56 7209 0000 8004 6226 85).

Ferner soll die Schule an ein naheliegendes Bohrloch angeschlossen werden, um sie mit fließendem Wasser zu versorgen. Die Kosten von etwa 35.000 Euro und die Durchführung werden nach Angaben der Initiative durch die kommunale Klimapartnerschaft der Stadt Gersthofen mit Engagement Global übernommen. Bei Schwenks jüngster Reise im Januar mit einer Delegation bedankte sich Kenias Präsident William Ruto für die umfangreichen Hilfsaktionen von Pro Kapsogo in Baringo County in den vergangenen 15 Jahren.