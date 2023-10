Israel-Fahne heruntergerissen: Polizei ermittelt Tatverdächtige vom Rathausplatz

Nach der Beschädigung der Israel-Fahne auf dem Augsburger Rathausplatz hat die Polizei zwei tatverdächtige 18-Jährige ermittelt. Einer tauchte selbst bei der Polizei auf.

Nach dem Vorfall mit der Israel-Flagge am Augsburger Rathausplatz am Freitagabend hat die Polizei inzwischen zwei Tatverdächtige ermittelt. Beide haben syrische Staatszugehörigkeit, wie die Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion weiter mitteilt, und leben in Augsburg. Einer von ihnen hat offenbar von sich aus eine Polizeiinspektion aufgesucht und sich dort gestellt.

Wie die Polizei am Dienstagmittag berichtet, betrat der 18-Jährige am Montag die Inspektion und gab an, der Mann auf dem Video zu sein. Er sei auf den Fahnenmast geklettert, so habe er der Polizei gesagt, und habe anschließend die israelische Fahne beschädigt. Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurde das Handy des 18-Jährigen sowie dessen Feuerzeuge sichergestellt.

Israel-Fahne heruntergerissen: Augsburger Polizei wertet Handys aus

Nach der Tat auf dem Rathausplatz, bei der eine mutige Passantin eingegriffen und verhindert hat, dass die Fahne von dem Unbekannten in Brand gesteckt wurde, hatte die Polizei umgehend die Ermittlungen nach den Tätern und Hintergründen aufgenommen. Wie es heißt, wurden dabei unter anderem auch Videos der Tat gesichert, die vor allem über Social Media verbreitet wurden. Auf den Videos sind die beiden Täter relativ gut zu erkennen. Sie hatten sich keine Mühe gegeben, ihre Identität zu verbergen. Einer von ihnen hielt sogar sein Gesicht zeitweise offen in die Kamera.

Dieser Screenshot eines der Videos, die in den sozialen Netzwerken veröffentlicht wurden, soll den 18-Jährigen zeigen, der sich bei der Polizei gestellt hat. Foto: Screenshot Facebook

Im Zuge der weiteren Ermittlungen identifizierte die Kriminalpolizei ebenfalls am Montag den mutmaßlichen Filmer, einen weiteren 18-Jährigen. Er wird als Beteiligter der Tat verdächtigt. Er soll das Herunterreißen der Fahne mit seinem Handy aufgenommen und entsprechende Parolen verbreitet haben. Nach Beschluss des Amtsgerichts Augsburg wurde die Wohnung des 18-Jährigen nach seinem Handy durchsucht. Das Smartphone wurde sichergestellt.

Israel-Fahne geschändet: Welche Strafe den Augsburger Tätern blühen kann

Die Mobiltelefone der beiden 18-Jährigen werden nach Angaben der Polizei nun ausgewertet. Die Kriminalpolizei klärt weiterhin die Hintergründe der Tat. Gegen die beiden 18-Jährigen wird wegen Verletzung von Flaggen und Hoheitszeichen ausländischer Staaten nach Paragraf 104 im Strafgesetzbuch sowie wegen Sachbeschädigung ermittelt. Paragraf 104 StGB sieht für eine Entfernung, Beschädigung, Zerstörung oder Verunglimpfung einer aufgrund von Rechtsvorschriften oder anerkanntem Brauch öffentlich gezeigten Flagge oder eines Hoheitszeichens eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor. Bei der Tat erlitt die Fahne Brandlöcher. Die Stadt Augsburg hisste am Montagmittag erneut die Flagge mit dem Davidstern vor dem Rathaus. Sie hängt jetzt wieder zwischen der ukrainischen und der Fahne der "Friedensstadt Augsburg". Man lasse sich die Solidarität mit Israel nicht herunterreißen, hatte Oberbürgermeisterin Eva Weber betont.

Lesen Sie dazu auch

Die beiden jungen Männer, die die Polizei kurz nach der Tat am Freitag in der Bürgermeister-Fischer-Straße angetroffen und überprüft hatte - deren optisches Erscheinungsbild hatte auf Zeugenbeschreibungen gepasst - hatten mit dem Vorfall offenbar nichts zu tun. Die Polizei hatte in den vergangenen Tagen mehrmals betont, dass sie nicht als Tatverdächtige gelten, sondern lediglich überprüft würden. Sie seien zu keinem Zeitpunkt als Beschuldigte geführt worden.