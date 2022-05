Jetzt prüft eine Anwaltskanzlei Merkles Überstundenansprüche

Plus Weder die Regierung von Schwaben noch der Kommunale Arbeitgeberverband geben eine Bewertung zu den Überstunden von Baureferent Gerd Merkle ab. Nun befasst sich damit eine Anwaltskanzlei.

Die Stadt Augsburg will nun die Münchner Wirtschaftskanzlei Advant Beiten mit der Prüfung der Überstundenansprüche von Baureferent Gerd Merkle (CSU) beauftragen. Wie berichtet hatte der Personalausschuss des Stadtrats, nachdem das städtische Personalamt die Ansprüche für rechtmäßig erachtet hatte, die Auszahlung der Forderung von 200.000 Euro bewilligt, zunächst die Regierung von Schwaben aber um ergänzende Stellungnahme gebeten.