Augsburg muss beim Fluchtweg an der Kahnfahrt weiter kommen

Plus Seit 2019 sind die Probleme bekannt, ohne dass bisher ein Ergebnis erzielt wurde. Mit der 60-Personen-Beschränkung sind der Kahnfahrt auf Dauer Fesseln angelegt.

Die Situation in der Kahnfahrt ist schon seit einigen Jahren nicht mehr tragbar – das Bekanntwerden der Probleme mit Brandschutz und Schwarzbau schlug 2023 hohe Wellen, doch stadtintern bekannt waren die Schwierigkeiten seit 2019. Die Suche nach einer Lösung im Stillen verlief jahrelang ohne Erfolg.

Viel weiter ist man auch in den vergangenen zwölf Monaten beim Fluchtweg nicht gekommen. Die Möglichkeiten der Stadt sind zugegebenermaßen beschränkt, weil die Örtlichkeit speziell ist, doch ewig kann die Diskussion nicht gehen. Mit einer Begrenzung auf 60 Personen sind die Kahnfahrt und die Gastronomie in ihrem Betrieb beschränkt. Im Normalfall reicht das, doch an Spitzentagen und bei Feiern, die für die Gastro wirtschaftlich wichtig sind, wird es eng.

