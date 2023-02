Augsburg

Kampf dem Papiermüll: Künftig wird die Grüne Tonne alle zwei Wochen geleert

Überfüllte Grüne Tonnen sind in Augsburg ein Problem. Die Stadt will deshalb den Papierabfall häufiger abholen.

Seit Corona sind überquellende Papiertonnen auch in Augsburg ein großes Problem. Die Menschen haben sich daran gewöhnt, Waren online zu bestellen - die Grünen Tonnen sind für diese Mengen an Verpackungskartons aber nicht ausgelegt. Die Stadt will jetzt reagieren und den Leerungs-Rhythmus verändern. Künftig soll die Grüne Tonne alle zwei Wochen geleert werden und nicht mehr wie bisher im Drei-Wochen-Rhythmus, teilte der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWS) auf Anfrage mit.

