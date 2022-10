Augsburg

Klima-Aktivisten demonstrieren mit Abseil-Aktion gegen Rodung des Lohwalds

Aktivisten des Klimacamps demonstrieren in Augsburg mit einer Abseil-Aktion gegen die Rodung des Lohwalds. Die Polizei ist vor Ort.

Die geplante Erweiterung der Lech-Stahlwerke in Meitingen sorgt für Streit. In Augsburg gibt es nun eine Protestaktion an der Regierung von Schwaben.

Aktivisten des Augsburger Klimacamps haben am Donnerstagvormittag das Gebäude der Regierung von Schwaben betreten und ein Banner am Torbogen angebracht, um gegen die Rodung des Lohwalds bei Meitingen zugunsten einer Erweiterung der Lech-Stahlwerke zu demonstrieren. Ein Mann seilte sich dabei aus dem Präsidiumsbüro ab. Die Polizei ist derzeit vor Ort und versucht mithilfe speziell geschulter Kommunikationsbeamter, die Aktion zu beenden. Hintergrund der Aktion war eine Ausnahmegenehmigung, die die Behörde für die Rodung eines Teilareals erteilt hatte. Naturschützer und Initiativen, die sich gegen die Rodung richten, fühlten sich von der Aktion überrumpelt. Unter anderem der Bund Naturschutz lässt derzeit vor dem Verwaltungsgerichtshof in München prüfen, ob die geplante und genehmigte Erweiterung der Lech-Stahlwerke in den angrenzenden Bannwald rechtmäßig ist. Auf einem Schild, das die Aktivisten am Gebäude der Regierung von Schwaben anbrachten, prangt der Schriftzug "Lohwald-Rodung genehmigen trotz laufender Gerichtsverfahren? Frech!" Die Polizei sagt auf Anfrage, in den frühen Morgenstunden hätten drei Personen das Gebäude der Regierung von Schwaben betreten. Gegen 11.15 Uhr war der Einsatz noch nicht beendet. Die Ermittlungen laufen wegen Hausfriedensbruchs. (jaka) Lesen Sie dazu auch Meitingen Plus Lech-Stahlwerke: Rodung des Lohwalds schafft neue Arbeitsplätze

