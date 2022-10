Offenbar hat die Rodung des Lohwalds bei Meitingen für Lechstahl begonnen

Die Genehmigung ist rechtsgültig und auch nicht juristisch anfechtbar.



Die Normenkontrollklage der Aktivisten dient hier offensichtlich der Verzögerung.



https://www.br.de/nachrichten/bayern/naturschuetzer-klagen-gegen-bannwaldrodung-bei-lech-stahlwerken,TJa04mR



>> Die Naturschützer haben deshalb nun beim Verwaltungsgericht Augsburg eine Normenkontrollklage eingelegt, es soll also überprüft werden, ob der Beschluss mit höherrangigem Recht vereinbar ist. Der BN-Vorsitzende, Richard Mergner, verweist in der Mitteilung darauf, dass ein Bannwald den höchsten rechtlichen Schutz genieße und an Ort und Stelle erhalten bleiben müsse. <<



Eine Normenkontrollklage soll das Rechtssystem schützen und nicht einen xy-Wald...



