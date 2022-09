Klimastreik in Augsburg: "Die Politik muss die Klimakrise endlich als Notfall behandeln"

Am Freitag beteiligen sich etwa tausend Menschen am globalen Klimastreik in Augsburg. Am Sonntag folgt die nächste Demonstration von Radlern.

Die Zeiten von Großdemonstrationen sind nicht vergessen. Die Bewegung "Fridays for Future" hatte auch in Augsburg Zeichen für ein Umdenken in der Klimapolitik gesetzt. Teils gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Die Corona-Pandemie bremste die Großveranstaltungen aus. Im März 2022 gab es eine erste Protestaktion nach langer Pause. 950 Teilnehmerinnen und Teilnehmer kamen in Augsburg. Die Veranstalter hatten eine höhere Resonanz erwartet. Bei der zweiten großen weltweiten Protestaktion am Freitag waren es zu Beginn bereits mehrere hundert Teilnehmer. Die Polizei zählte gegen 17 Uhr rund 800 Teilnehmer. Die Veranstalter sprachen von 1050 Teilnehmern.

Einen Zwischenfall gab es während der Demonstration vor einem Parkhaus.

Kurzzeitig kam der Demonstrationszug ins Stocken, berichteten Teilnehmer. Offenbar kam es an einem Parkhaus in der Ludwigstraße zu einem Zwischenfall. Eine Person soll dabei leicht verletzt worden sein. Wie es hieß, sei ein Autofahrer mit den Demonstranten in Streit geraten.

Health for Future schließt sich dem Klimastreik in Augsburg an

Am globalen Klimastreik beteiligte sich Health for Future. Deutschlandweit gingen Menschen aus Gesundheitsberufen für Klima- und Gesundheitsschutz auf die Straße, so auch in Augsburg. Um 16 Uhr hatte die Aktion am Königsplatz begonnen. Die Ärztin Elisabeth Englram, die sich für Health for Future Augsburg engagiert, sagt: "Die Klimakrise ist ein medizinischer Notfall und eine Gefahr für die Gesundheit von Menschen auf der ganzen Welt. Mit ihr kommen tödliche Hitzewellen und Extremwetterereignisse, Wasserknappheit, Ernteausfälle und auch ein erhöhtes Pandemie-Potenzial." Gerade habe man in Europa den heißesten jemals gemessenen Sommer erlebt, ein Sommer voller intensiver Hitzewellen, Trockenheit, Dürren und Waldbrände. Hitze führe jedes Jahr zu tausenden Todesfällen, in den Sommern von 2018 bis 2020 waren es allein in Deutschland über 19.000. Medizinstudentin Clara Keys von Health for Future stellt daher Forderungen: "Die Politik der kommenden Jahre muss die Klimakrise endlich als Notfall behandeln, das Pariser Klimaabkommen einhalten und global und sozial gerechte Lösungen finden.“

Der Demozug in Augsburg war in der Innenstadt unterwegs. Foto: Michael Hörmann

Zu Wort hat sich am Freitag auch der Stadtjugendring gemeldet. Daniel Schweiger, stellvertretender Vorsitzender des Stadtjugendrings, sagt: Der Klimawandel ist gerade für junge Menschen eines der drängendsten Probleme ihrer Zukunft. Daher entscheiden sie sich bewusst für umweltfreundliche Alternativen, um von A nach B zu kommen." Deswegen sei ein bezahlbarer ÖPNV für junge Menschen so unglaublich wichtig. Eine zukunftsorientierte, klimafreundliche und jugendgerechte Mobilitätswende sei dringend notwendig.

Der Stadtjugendring stellt Forderungen. Die aktuelle Situation erfordere nicht nur den Ausbau der Strecken im ÖPNV, sondern ein Umdenken bei der Preisgestaltung und dem Tarifsystem, um die Nutzung gerade für die junge Generation bezahlbar zu machen. „Ich denke im besten Fall an eine kostenlose Nutzung des ÖPNV für alle jungen Menschen. Wenn uns der Neun--Euro-Ticketsommer eines gezeigt hat: Der Nahverkehr muss finanziell attraktiv sein. Nur das ermöglicht soziale Teilhabe“, sagt Schweiger. Aber auch eine kurzfristige finanzielle Entlastung würde vielen Menschen in der aktuell angespannten Situation weiterhelfen. Beim Thema Jugendpartizipation hinke Augsburg immer noch hinterher.

Protestaktionen in Augsburg werden fortgesetzt

Am Sonntag, 25. September, findet zwei Tage nach dem weltweiten Globalstreik von Fridays for Future zum vierten Mal in Augsburg die "Kidical Mass" statt. Übersetzt handelt es sich um eine bunte Fahrraddemonstration für Kinder und Erwachsene. Bundesweit sind Aktionen in 200 Städten geplant. In Augsburg ist Beginn um 14.30 Uhr beim Königsplatz. Eine kindgerechte Route durch die Innenstadt zum Wittelsbacher Park ist vorgesehen. Die Forderungen der Initiatoren sind: ein geschütztes, kindertaugliches Radwegenetz, mehr Tempo 30 im Stadtgebiet sowie Schulstraßen ohne Autoverkehr.