Augsburg

Krebskrankes Mädchen Tamara hat den Kampf um ihr Leben verloren

Plus Nach der Flucht von Mariupol nach Augsburg ließen Nataliia Khudolei und ihre Tochter nichts unversucht. Das Mädchen litt an einem Hirntumor. Sie starb Mitte Februar.

Von Miriam Zissler

Das Schicksal von Nataliia Khudolei und ihrer Tochter Tamara hat im vergangenen Jahr viele Leser berührt. Nach der Flucht aus dem belagerten Mariupol in der Ukraine im Frühjahr 2022 ließen sich Mutter und Tochter in Augsburg nieder. Tamara, 9, litt an einem Hirntumor - verschiedene Operationen und Therapien im In- und Ausland konnten das Mädchen nicht heilen. Nataliia Khudolei ließ nichts unversucht, um ihrer Tochter zu helfen und ihre gemeinsame Zeit verlängern zu können. Nun hat Tamara ihren Kampf verloren: Wie die Redaktion jetzt erfuhr, ist sie am 11. Februar gestorben.

Tamara soll in ihrer ukrainischen Heimat beerdigt werden

Nataliia Khudolei ist zur Zeit in Kiew in der Ukraine. Sie will den letzten Wunsch ihrer Tochter erfüllen. Tamara wollte "nach Hause zurückkehren", auch im Fall ihres Todes. Deshalb hat Nataliia Khudolei die Urne mit der Asche ihrer Tochter mitgenommen und wird sie in der ukrainischen Hauptstadt beerdigen. "Wenn der Krieg vorbei und Mariupol nicht mehr von Russland besetzt ist, werde ich die Urne in unsere Heimatstadt transportieren und beerdigen lassen", sagt sie. Khudolei ist am Boden zerstört. Ihr Mann, ihre Großmutter und Schwester waren bei den russischen Angriffen bei der Belagerung Mariupols gestorben. Von da an waren Tamara und sie auf sich alleine gestellt. Sie sagt, sie lebe gerade nicht, sondern existiere nur noch. "Tamara war meine Welt, sie war mein Universum."

