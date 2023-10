Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel legt sein Amt nach nur einem Jahr nieder

Erst im Oktober 2022 ist Friedhelm Bechtel zum Kreisbrandrat gewählt worden. Das wollte er sechs Jahre bleiben. Doch jetzt tritt er überraschend zurück.

Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel wird zum Ende des Jahres sein Amt niederlegen und dies in den nächsten Wochen auch schriftlich erklären. Das teilt das Landratsamt Augsburg am Dienstag mit. Bechtel, der erst vor knapp einem Jahr in das Amt gewählt worden war, habe seine Entscheidung Landrat Martin Sailer am Montag in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Als Grund nannte er unter anderem, dass sich das sehr zeitintensive Ehrenamt nur sehr schwer mit seinem Beruf als Beamter bei der Berufsfeuerwehr Augsburg verbinden lasse.

Insbesondere nach 24-Stunden-Diensten sei es ihm in darauffolgenden Tagen kaum möglich, seinen Aufgaben im Landratsamt und als Kreisbrandrat in vollem Umfang nachzukommen. Überdies gestalte sich die Zusammenarbeit mit dem zuständigen Fachbereich nicht so, wie Bechtel sich dies erhofft hatte. Dazu habe er nicht mit einem derart zeitintensiven Verwaltungsaufwand gerechnet, erläuterte er im Gespräch laut Landratsamt weiter.

Augsburger Landrat Sailer: Bechtel hat als Kreisbrandrat einiges bewegt

Landrat Martin Sailer bedauert Bechtels Schritt, zeigt aber auch Verständnis: "Bei einem Landkreis unserer Größenordnung ist es nach meinem Dafürhalten kaum leistbar, dieses verantwortungsvolle und arbeitsintensive Amt des Kreisbrandrates ehrenamtlich, noch dazu neben einem so anspruchsvollen und zeitintensiven Hauptberuf wie dem in der Berufsfeuerwehr, auszuüben." Umso bewundernswerter sei es, wie viele neue Ideen Bechtel in den vergangenen Monaten umgesetzt und in die Wege geleitet habe. Durch dessen Engagement sei insbesondere die Inspektion neu aufgestellt und die Fort- und Ausbildung aller Feuerwehrleute im Landkreis in den Mittelpunkt gerückt worden. Hierfür sei er außerordentlich dankbar, so Sailer weiter.

9 Bilder So sieht die Katastrophenschutzübung in Augsburg aus Foto: Annette Zoepf

Ab 1. Januar 2024 bis zu einer Neuwahl durch die Kommandanten der Landkreis-Feuerwehren – sie soll voraussichtlich Mitte Januar 2024 stattfinden – wird Thomas Reichel das Amt des Kreisbrandrats kommissarisch übernehmen. Eine Amtszeit dauert in der Regel sechs Jahre.

