Wohnbaugruppe will Quartier in Kriegshaber abreißen und neu bauen

Man muss aber dazu sagen, dass auf der anderen Seite genau so viele Irre ohne technischen Verstand am Werk sind und selbst einfache bauliche Energiesparmaßnahmen oder Wärmepumpen in halbmodernen Gebäuden in Frage stellen.



>> So klimaneutral und nachhaltig wird wohl der Abriss halbwegs intakter Bausubstanz zugunsten eines Neubaues nicht unbedingt sein. <<



Viele Menschen werden am Ende nicht von "klimaneutral und nachhaltig" zu überzeugen sein, wenn z.B. Raumaufteilung oder Schallschutz des Gebäudes zu weit vom zeitgemäßen Standard entfernt sind.



Spannende Frage ist da halt der Bau von neuen Tiefgaragen. An den US Wohnanlagen finde ich die die Abwechslung zwischen oberirdischen Parkraum und Grünflächen wirklich prima. Was da nun wirklich nachkommt bleibt abzuwarten.



>> Man setze inzwischen nicht mehr so stark auf Tiefgaragen in Neubaugebieten, sondern auf oberirdische Garagen, so Hoppe. Das habe Kostengründe, eröffne aber auch die Möglichkeit, die Gebäude umzunutzen, wenn die Mobilitätswende Fahrt aufnehme. <<



Mobilitätswende? Hat der neue Baureferent nicht erst vorgestern in Pfersee erklärt, dass der weitere Ausbau der Tram in Augsburg abgesagt ist?



Leute baut Parkplätze - von den Visionären der "Mobilitätsdrehscheibe" wird nichts mehr kommen...

Melden