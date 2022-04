Kritik am Klimacamp: "Trommelkurse fundamentaler als erneuerbarer Strom"

Die Fraktion Bürgerliche Mitte wettert gegen das Agieren der Klimacamper in Augsburg. Die Kritik zielt zudem in Richtung von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

Das Klimacamp in der Augsburger Innenstadt wird immer mehr zu einem Politikum. Die Fraktion Bürgerliche Mitte kritisiert nicht nur das Agieren der Klimacamper, sondern attackiert auch die Stadtregierung. Man spricht von einem "Kuschelkurs" der CSU, um dem Koalitionspartner Grüne nicht weh zu tun. Damit sei nun offenbar Schluss. Zum Klimacamp selbst sagt Stadtrat Peter Hummel (Freie Wähler), dass nach seiner Einschätzung das Thema Klima immer weniger eine Rolle spiele: "Trommelkurse sind fundamentaler als erneuerbarer Strom."

Das Klimacamp sitzt am Moritzplatz. Zuvor befand es sich beim Augsburger Rathaus. Foto: Silvio Wyszengrad

Die Fraktion Bürgerliche Mitte ist mit vier Kommunalpolitikern im Stadtrat vertreten. Neben Hummel sind es Hans Wengenmeir (ebenfalls Freie Wähler), Lars Vollmar (FDP) und Beate Schabert-Zeidler (Pro Augsburg). Zu den jüngsten Diskussionen über das Klimacamp, die auch das Verhältnis zwischen den Bündnispartnern CSU und Grüne belasten, sagt Vollmar: "Die harsche Stellungnahme der Oberbürgermeisterin zum Klimacamp ist zum einen mit Frust über den oft beleidigenden Ton der Klimacamp-Aktivisten zu erklären. Zum anderen scheint der Druck innerhalb der CSU zu steigen, den Kuschelkurs mit dem grünen Koalitionspartner zu beenden.

Fraktion Bürgerliche Mitte vermisst Klartext von OB Eva Weber

Bisher habe sich Weber mit Rücksicht auf die Grünen stets geweigert, gegenüber dem Klimacamp Klartext zu sprechen, so der FDP-Stadtrat. Die Bürgerliche Mitte habe bereits im September 2020 beantragt, dass die Stadtverwaltung Stellung beziehen sollte. Dieser Antrag sei vom zuständigen Umweltreferenten Reiner Erben (Grüne) ausgesessen worden. "Über Monate wurde er nur scheibchenweise bearbeitet und ist bis heute nicht vollständig beantwortet", so Vollmar.

Wenn Weber dem Klimacamp jetzt vorwerfe, Forderungen "in völliger Ignoranz der Entscheidungszuständigkeiten und Verantwortlichkeiten in einer kommunalen Verwaltung" zu stellen, sei dies erstaunlich. Vollmar: "Auf Grundlage unseres Antrags hätte sie die Gelegenheit zu der Klarstellung gehabt, dass eine Kommune wie Augsburg zum Beispiel keinen Einfluss auf den Kohleausstieg der Bundesregierung hat und dazu laut bayerischer Kommunalverfassung auch keine politischen Stellungnahmen abgeben darf."

Kritik am Camp: Klimacamper diskutieren über Abtreibungsparagrafen

Stadtrat Hummel führt aus: "Man hat seit einigen Monaten das Gefühl, dass es den Campern nur noch nebenbei ums Klima geht. An manchen Tagen sind bei den Demonstranten Themen wie jenes, ob Frauen und Männer oben ohne durch die Stadt laufen dürfen, wichtiger als die Erderwärmung. Die Impfpflicht maßgebender als die Energiewende. Trommelkurse fundamentaler als erneuerbarer Strom." Das verwundere, denn keine 20 Meter neben dem Camp fährt die Straßenbahn noch immer im reduzierten Corona-Takt vorbei – "ein in Sachen Klimaschutz für Augsburg viel wichtigeres Thema als die Frage, wie zeitgemäß der Abtreibungsparagraf noch sei", so Hummel: "Mit dem 218er haben sich die Aktivisten in gleich mehreren Workshops auseinandergesetzt, obwohl dieser für den Klimaschutz keine erkennbare Bedeutung hat."

Lesen Sie dazu auch

Man höre von den Campern auch nichts zur Abholzung des Waldes an der Kanustrecke. Nicht mal was zum neuen Baugebiet Haunstetten Süd-West, "wo sich die selbst ernannten Experten in die Planungen einbringen könnten, um dort ein Klimaschutz-Leuchtturm-Projekt zu verwirklichen" Und warum initiieren die jungen Leute laut Hummel angesichts der Kriegsgefahr und der Lebensmittelkrise eigentlich keine Anbauaktion für regionales Bio-Gemüse? Hummel: "Stattdessen werden unter den Plastikplanen am Moritzplatz Kurse veranstaltet, in denen man lernt, seinen Computer effektiv zu verschlüsseln."