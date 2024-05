Augsburg

19:55 Uhr

Läuft: Augsburg feiert den Welterbe-Titel mit einem Sportereignis

Am Sonntag, 2. Juni, findet in Augsburg der erste Welterbe-Lauf statt. Er führt vorbei an Brunnen, Lechkanälen und Wasserkraftwerken.

Vorbei an Brunnen und Bächen - und damit vorbei an einigen der größten Sehenswürdigkeiten Augsburgs: Der erste Augsburger Welterbelauf am Sonntag, 2. Juni, soll den Unesco-Titel, den Augsburg 2019 für sein historisches Wassermanagement-System erhielt, etwas mehr in den Mittelpunkt rücken. Zwar sind schon alle Startplätze ausverkauft, für Zuschauer ist entlang der Laufstrecke aber noch ausreichend Platz. Start ist am Rathausplatz (um 9 Uhr für den Halbmarathon, um 10 Uhr für den Zehn-Kilometerlauf und um 12 für die 3,2-Kilometer-Distanz), wo auch der Brunnen mit diesem Detail steht: Unser Foto zeigt den Lech, eine der Wasserspeier-Figuren des Augustusbrunnens. (AZ)

