Landtagswahl: Wen Augsburger Jugendliche wählen würden

In den vergangenen Tagen konnten unter 18-Jährige probehalber abstimmen. Die Ergebnisse sind aber nicht einfach zu interpretieren.

Mehrere hundert Jugendliche haben in den vergangenen Tagen bei der so genannten U-18-Wahl in Augsburg mitgemacht. Abstimmen konnten die Jugendlichen in den Jugendzentren des Stadtjugendrings, Einrichtungen der evangelischen Jugend und in Schulklassen (nach Anmeldung). Die nicht-repräsentative Testabstimmung, deren Ergebnisse nicht in die Landtagswahl einfließen, soll bei Jugendlichen das Interesse für Politik wecken.

U-18-Wahl in Augsburg: Freund, Schuhknecht und Rasehorn liegen vorn

Im Osten teilen sich Stephanie Schuhknecht (Grüne) und Anna Rasehorn ( SPD) beide mit 19,84 Prozent den Platz eins fürs Direktmandat, im Westen liegt Florian Freund (SPD) mit 28,69 Prozent vor Leo Dietz (CSU) mit 21,51 Prozent. Im Westen schnitt die SPD bei den Zweitstimmen mit 29,21 Prozent von allen Parteien am besten ab, im Osten war es die CSU mit 23,91 Prozent.

Die Ergebnisse sind nicht einfach zu interpretieren - manche Jugendliche gaben nur Erst- oder Zweitstimmen ab, was wohl auch dazu führte, dass im Osten die Partei der gewählten Direktkandidaten und die Partei mit den meisten Zweitstimmen nicht identisch ist. Insgesamt wurden um die 900 Kreuzchen (Erst- und Zweitstimmen) gemacht. (skro)

Lesen Sie dazu auch