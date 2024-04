Leiche in Wertach: Polizei hat Toten identifiziert

Vor vier Tagen ist in der Wertach in Oberhausen ein lebloser Mann gefunden worden. Inzwischen wissen die Augsburger Ermittler, um wen es sich handelt.

Es war am Montagnachmittag, als Zeugen einen Körper in der Wertach in Oberhausen im Bereich der Kreuzung Äußere Uferstraße/Dieselstraße entdeckt haben. Die Einsatzkräfte konnten für den Mann nichts mehr tun. Die Identität des Toten war zunächst unklar, auch war der Augsburger Polizei niemand als vermisst gemeldet worden. Inzwischen wissen die Ermittler mehr.

Wie die Polizei auf Nachfrage berichtet, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 32 Jahre alten Mann. Man gehe von keinem Fremdverschulden aus, heißt es. Die Ermittler hätten anhand der Fingerabdrücke seine Identität klären können. Offenbar hatte der Mann zu Lebzeiten mit der Polizei zu tun gehabt und war erkennungsdienstlich behandelt worden. Warum, dazu gibt die Polizei keine Auskunft.

Toter in Augsburger Wertach: Genaue Ursache noch nicht geklärt

Abschließend ist bisher nicht geklärt, wo der Mann zuletzt wohnhaft war. Warum und wann der Mann zu Tode kam, ist ebenfalls weiterhin Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei. Der Körper soll sich schon längere Zeit im Wasser befunden haben.