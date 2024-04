Augsburg

vor 47 Min.

Letzte Ausfahrt Knast: Wie Schwarzfahrer die Polizei beschäftigen

Plus In Augsburg gab es 2023 deutlich mehr "Schwarzfahrten". Der Schaden ist hoch – für manche, die erwischt werden, umso mehr. Doch eine Neuerung hat viel verändert.

Von Max Kramer

Der Fall ist schon ein paar Jahre her, aber er ist Erwin Schletterer gut in Erinnerung geblieben. Da war dieser Jugendliche, der immer wieder in Konflikt mit dem Gesetz geriet, mal wegen Diebstählen, mal wegen Körperverletzungen – so lange, bis er eine Haftstrafe auf Bewährung erhielt. Eine letzte Chance. Dann ließ er sich einmal im öffentlichen Nahverkehr von A nach B bringen, ohne ein Fahrticket gekauft zu haben – und wurde erwischt. "Das hat ihm das Genick gebrochen", sagt Schletterer, Geschäftsführer beim Verein Brücke, der sich in Augsburg um straffällige Jugendliche kümmert. Der Jugendliche habe anschließend ins Gefängnis gemusst. Solche Fälle sind in Augsburg selten. Doch sie zeigen, welche Tragweite dieses vermeintlich harmlose Vergehen annehmen kann.

Betrugsdelikte haben 2023 in Augsburg insgesamt deutlich zugenommen, um rund 20 Prozent. Doch in der Statistik zeigt sich eine Auffälligkeit: Während fast alle Betrugsdelikte tendenziell abnahmen, nahmen die Fälle in einem speziellen Bereich deutlich zu, um rund 50 Prozent: "Erschleichen von Leistungen". 1205 solcher Vergehen registrierte die Polizei 2023 in Augsburg. Das kann zum Beispiel der Besuch eines Konzerts ohne Eintrittskarte sein. Wie eine Sprecherin der Polizei jedoch bestätigt, handelt es sich bei den entsprechenden Fällen in Augsburg "fast ausschließlich um die sogenannte ,Beförderungserschleichung'" – also Schwarzfahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen