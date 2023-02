LEW TelNet investiert 30 Millionen in den Bau eines grünen Rechenzentrums

LEW TelNet baut im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein neues Rechenzentrum. Dieses soll nicht nur leistungsfähig sein, sondern wird mit grüner Energie versorgt.

LEW TelNet, das Telekommunikationsunternehmen der LEW-Gruppe, investiert in Augsburg 30 Millionen Euro in den Bau eines Rechenzentrums. Es wird im Stadtteil Oberhausen in der Nähe zur A8 und der B17 entstehen und ist nach Angaben von LEW TelNet beispielgebend.

Das LEW Green Data Center zeichne sich durch eine leistungsstarke Infrastruktur aus, in der Unternehmen, Systemhäuser oder Kommunen eigene Technik aufstellen und betreiben könnten, teilt LEW TelNet in einer Presseerklärung mit. Darüber hinaus stehe die Nachhaltigkeit im Fokus. Die Stromversorgung im Regelbetrieb werde vollständig aus erneuerbaren Energien gewährleistet– durch Photovoltaikanlagen direkt vor Ort sowie durch Strommengen aus regionaler Wasserkraft.

Bau des LEW-Rechenzentrums in Augsburg beginnt im Sommer

Das Rechenzentrum wird ab Sommer dieses Jahres in zwei Bauabschnitten mit jeweils zwei Serverräumen errichtet. Am Ende bietet es auf 1900 Quadratmetern Platz für bis zu 600 Racks. Die Fertigstellung des ersten Bauabschnittes ist für die zweite Jahreshälfte 2024 geplant. „Mit dem neuen LEW Green Data Center setzen wir unsere Vision eines grünen Rechenzentrums in der Region in die Tat um. Ohne Kompromisse bei Verfügbarkeit, Sicherheit oder Service zu machen“, so Jörg Steins, Geschäftsführer LEW TelNet. (nist)