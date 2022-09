Augsburg

18:00 Uhr

Licht aus, Temperatur runter – so reagiert der Handel auf die Energiekosten

Plus Die Energiepreise bleiben trotz diverser Gegenmaßnahmen hoch. Der Augsburger Handel steuert dagegen, was auch die Kunden zu spüren bekommen.

Von Andrea Wenzel

Pünktlich um 20.30 Uhr gehen im Modepark Röther in der Jakobervorstadt die Lichter aus. Wegen der Energiekrise hat das Familien- Unternehmen entschieden, die Beleuchtung am Abend abzuschalten. Auch tagsüber wird gespart. "Wir haben auf eine Zweidrittel-Beleuchtung umgestellt", sagt Filialleiterin Brigitte Leonhardt. Beim Modehaus Wöhrl in der Innenstadt ist noch früher Schluss mit dem Lichterzauber. Mit Ladenschluss um 19 Uhr wird hier sämtliche Beleuchtung eingestellt. Waren es im vergangenen Jahr die Corona-Regeln, die den Einzelhandel umtrieben, sind es in diesem Herbst und Winter die enorm gestiegenen Energiepreise und die vom Bund erlassene Energieeinsparverordnung. Mit Folgen, die auch die Kundinnen und Kunden zu spüren bekommen könnten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

