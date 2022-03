Lieferengpässe: So trifft der Ukraine-Krieg auch Augsburgs Wirtschaft

Plus Rund 40 Augsburger Unternehmen unterhalten Handelsbeziehungen mit Russland oder der Ukraine. Sie spüren bereits erste Folgen der kriegerischen Auseinandersetzung.

Stephan Karrer ist Geschäftsführer des Messebauers Deka in Pfersee. Wegen Corona und allen abgesagten Veranstaltungen war seine Auftragslage zuletzt mau. Jetzt kommt ein weiteres Problem auf ihn zu: Der Krieg in der Ukraine wirkt sich auf sein Geschäft aus: "Unsere Holzlieferanten haben uns ganz deutlich gesagt, dass wir schnell bestellen müssen, weil es sonst womöglich nichts mehr gibt oder nur zu sehr hohen Preisen", erzählt er.