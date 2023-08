Augsburg

17:30 Uhr

Luft aus SUV-Reifen, Farbe in Brunnen: Klimaaktivisten erhöhen die Schlagzahl

Augsburger Klimaaktivistinnen und -aktivisten intensivieren derzeit Aktionen im Stadtgebiet. Unter anderem kippten sie Farbe in den Brunnen an der Stadtsparkasse.

Plus Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen Klimaaktivisten in Augsburg steigt. Auch aktuell sorgen Aktionen für Aufsehen. Die Stadtsparkasse erstattet Anzeige.

Eine Dreiviertelstunde vor dem Start bringen die Klimaaktivistinnen und -aktivisten eilig eine Nachricht in Umlauf: Die Luft ist raus. Also die aus der Aktion, die eigentlich am Freitagnachmittag an der Haltestelle Schertlinstraße beginnen sollte. Geplant waren Redebeiträge, ein Demozug auf der Haunstetter Straße – und anschließend ein "Besuch" in der Niederlassung von Mercedes-Benz, um dort die Luft aus SUV-Reifen zu lassen. Doch daraus wird nichts. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot präsent, Absperrband umgibt das Mercedes-Benz-Gelände. So sei die Aktion "nicht durchführbar", heißt es in der spontanen Mitteilung der Initiative "Ende Gelände Augsburg". Das Vorhaben scheitert. Doch auch andernorts sorgen Klima-Aktionen derzeit für Aufsehen.

Mit einem großen Aufgebot war die Polizei am Freitag bei der Augsburger Niederlassung von Mercedes-Benz präsent. Grund war eine angekündigte Aktion von Klimaaktivisten. Foto: Privat

Klimaaktivistinnen und -aktivisten scheinen derzeit in Augsburg die Schlagzahl zu erhöhen. Die abgesagte SUV-Aktion ist ein Beispiel dafür, Vorkommnisse an der Stadtsparkasse ein weiteres. Unterstützerinnen und Unterstützer des Klimacamps kippten dort, unweit des Königsplatzes, am Donnerstag giftgrüne Farbe in den Brunnen – nach eigener Auskunft, um auf klimaschädliche Geschäfte der Sparkasse aufmerksam zu machen. Beim Adressaten hielt sich das Verständnis in Grenzen. Man erachte die Aktion als "nicht angemessen", teilte ein Sprecher der Stadtsparkasse mit. "Als regionales Kreditinstitut finanzieren wir weder Kohlekraftwerke noch sind wir an der Erschließung neuer Öl- oder Gasfelder beteiligt." Man habe Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gestellt.

