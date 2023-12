Manege frei zur Weihnachtszeit: Der Zirkus ist wieder in Augsburg

Der Moskauer Weihnachtscircus gastiert in der Stadt und hat einige neue Nummern im Programm. Eine Attraktion vor Vorstellungsbeginn ist besonders aufregend.

Popcornduft, blinkende Lichter, strahlende Kinderaugen: Es ist wieder so weit, der Augsburger Weihnachtscircus hat seine Zelte zum neunten Mal in Augsburg aufgeschlagen. Artisten und Clowns wollen die Besucher zum Staunen und Lachen bringen, kurzum: Sie wollen eine Zeit zum Genießen bereiten. „Wir freuen uns, immer wieder nach Augsburg zu kommen“, sagt Renaldo Köllner, Schwiegersohn des Zirkuschefs und nach eigener Aussage Mann für alles im Unternehmen. Und bei der Premiere am Freitag wurde deutlich, dass dieses "Alles" ziemlich viel ist ...

Der Moskauer Weihnachscircus will den Gästen keine Aneinanderreihung von Nummern präsentieren, er verspricht eine "weihnachtliche Circus-Gala auf höchstem Niveau". Und tatsächlich kann sich das Programm sehen lassen. Artisten in schwindelerregender Höhe lassen die Zuschauer den Atem anhalten, Clown Mano bringt die Menschen auch in schwierigen Zeiten zum Lachen und eine Zauberin begeistert und lässt alle staunen. Eine vielseitige Show, bei der für jeden etwas dabei ist.

Moskauer Weihnachtcircus: Spannung in der Todeskugel

Ein Höhepunkt ist die Todeskugel mit der Gruppe Lozadas. „Die Motorradfahrer in der Todeskugel waren für uns das absolute Highlight, wirklich spitze!“, bestätigen dann auch Nicole, Marco und Leonie Oschatz, die zur Premiere gekommen sind, um sich auf Weihnachten einzustimmen. „Ich fand die Motorradnummer wirklich beeindruckend, diese Körperbeherrschung ... Es ist das erste Mal für unsere Kinder, dass sie in den Zirkus gehen, und sie haben sehr, sehr großen Spaß“, erzählt Matthias Thomann. Ratsam ist in diesem Fall übrigens, für die kleinen Gäste einen Hörschutz mitzunehmen, da es doch mal etwas lauter wird durch die Motorengeräusche.

Für alle, die es etwas weniger aufregend wollen, hält der Augsburger Weihnachtszirkus noch mehr bereit, wie die Hunde- oder Frettchennummer. „Die beste Nummer war für mich die mit den Hunden, weil ich das einfach lustig fand“, sagt Karin Matthiessen. Vor Vorstellungsbeginn gibt es die Möglichkeit, ein Foto mit einer Pythonschlange zu machen. Karin Matthiesen und ihre Enkelin durften das Tier halten. „Die Schlange ist ganz warm und trocken“, wundert sich Matthiessen. „Unsere Enkel wohnen in Köln und haben schon seit Langem gefragt, wann wir endlich wieder den Augsburger Weihnachtszirkus besuchen“, sagt Matthiesen. Zu Weihnachten sei dieser Wunsch nun erfüllt worden.

Info: Der Moskauer Weihnachtscircus gastiert bis 7. Januar in Augsburg am Kesselhaus in Augsburg. Aufführungen sind täglich um 16 und 19.30 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher. An Heiligabend gibt es keine Vorstellung, am 1. Januar gibt es auch eine Vorstellung um 16 Uhr, dann allerdings keine Spätvorstellung. Karten gibt es über Eventim oder an der Tageskasse, die ab 10 Uhr geöffnet ist. Kartentelefon: 0163/3488155.