Augsburg

vor 6 Min.

Mangel an Pflegekräften zwingt Uniklinik zu Betten-Schließungen

Plus Am Uniklinikum Augsburg (UKA) können etliche Betten nicht betrieben werden, weil Pflegepersonal fehlt. Immerhin: Die Situation hat sich zuletzt entspannt.

Von Max Kramer

Wenn es um Missstände im Gesundheitswesen geht, dann landet jede Diskussion früher oder später bei einem Kernproblem: Personalmangel, gerade im Pflegebereich. Die Ausmaße zeigen sich im Raum Augsburg nirgendwo so deutlich wie am Uniklinikum Augsburg (UKA), als Maximalversorger das mit Abstand größte Krankenhaus in der Region. Hier werden auch die Folgen sichtbar – denn wegen fehlender Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können etliche Betten nicht belegt werden.

An der Uniklinik sind derzeit rund 2800 Pflegekräfte beschäftigt, das entspricht rund 2000 Vollzeitstellen. Dies umfasst auch Personal, das in Funktionsbereichen arbeitet – etwa in der OP-Abteilung –, der Großteil entfällt aber auf die sogenannte "Pflege am Bett", also auf die allgemeinen Pflegestationen, die Intensiv- und Intermediate Care-Stationen, die ein Bindeglied zwischen Intensivpflege- und Normalstationen sind, sowie die Aufnahmestation. Weil in den meisten dieser Bereiche Stellen unbesetzt und Personalausfälle zu verzeichnen sind, bleiben derzeit 115 Betten geschlossen. Dies teilt das UKA auf Anfrage mit.

