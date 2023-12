Mann quert in Oberhausen die Gleise und wird fast von Zug überrollt

Der Lokführer einer Regionalbahn musste eine Vollbremsung hinlegen. Der Grund: In Augsburg hatte eine Person das Gleis überquert, offenbar war die Lage gefährlich.

Der Zugführer eines Regionalexpresses im Raum Augsburg hat am Dienstag den Zug aufgrund einer Person im Gleisbereich stark abbremsen müssen. "Die Reisenden sind dabei nicht verletzt worden", heißt es von der Bundespolizei. Den Angaben der Ermittler zufolge befand sich RE 57035 auf der Fahrt von Augsburg Richtung Nördlingen, als der Lokführer und ein Auszubildender auf Höhe Oberhausen einen Mann in den Gleisen sahen. "Nach ersten Erkenntnissen querte der bislang Unbekannte den Gleisbereich an einer hierfür nicht vorgesehenen Stelle und kam nur knapp mit dem Leben davon", so die Bundespolizei. Nachdem er den Achtungspfiff wahrgenommen hatte, verließ er vermutlich den Gefahrenbereich. Im Zug reisten neun Passagiere, die nach Angaben der Beamten durch die Bremsung nicht verletzt wurden.

Die Aktion des bislang unbekannten Mannes, der die Gleise passierte, hatte auch Auswirkungen auf den Bahnbetrieb: "Der Zugführer musste abgelöst werden und es kam zu Verspätungen", so die Bundespolizei, die gegen den unbekannten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr eingeleitet hat. (jaka)