Mann soll 16-Jährige in Haunstetten sexuell belästigt haben

Im Augsburger Stadtteil Haunstetten soll eine 16-Jährige sexuell belästigt worden sein. Die Polizei kann den Tatverdächtigen schnell identifizieren.

Ein Mann soll in der vergangenen Woche eine 16-Jährige sexuell belästigt haben. Wie ein Sprecher am Polizeipräsidium Schwaben-Nord auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, traf die Jugendliche am Mittwoch im Stadtteil Haunstetten auf einen "zudringlichen Mann". Es seien sofort Ermittlungen wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung aufgenommen worden. "Man konnte dabei einen Tatverdächtigen namentlich identifizieren", sagte der Sprecher. Das Ermittlungsergebnis sei bereits an die Staatsanwaltschaft Augsburg übersandt worden. Von dort heißt es, der Vorgang werde geprüft.

16-Jährige wird in Haunstetten wohl Opfer sexueller Belästigung

Nähere Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machten mit Verweis auf laufende Ermittlungen weder Polizei noch Staatsanwaltschaft. Auch, ob der Mann bereits zuvor auffällig geworden war, blieb zunächst offen. Nach Angaben des Polizeisprechers traten jedoch Beamte in der vergangenen Woche persönlich an den Mann heran und forderten ihn auf, "derartiges Verhalten - auch strafrechtlich nicht relevantes, sondern unangebrachtes - zu unterlassen." An die Bevölkerung appelliere man, bei solchen Vorfällen sofort den Notruf 110 zu wählen.