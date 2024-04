63-Jähriger stirbt nach rätselhaftem Vorfall am Bärenwirt

Passanten stoßen an der Haltestelle Bärenwirt auf einen schwer verletzten Mann, im Krankenhaus erliegt er seinen Verletzungen. Die Polizei reagiert mit einer Ermittlungsgruppe.

Es ist ein rätselhafter, tragischer Fall. In der Nacht auf Montag, gegen 0.20 Uhr, stoßen Passanten an der Haltestelle Bärenwirt in Oberhausen auf einen schwer verletzten Mann. Er ist 63 Jahre alt, wie sich später herausstellen wird. Die Verletzung befindet sich an seinem Bein – und sie muss gravierend sein. So gravierend, dass die Polizei noch am Montag in einer ersten Meldung berichtet, der Mann schwebe in Lebensgefahr. Nun ist der 63-Jährige nach Angaben der Ermittler im Krankenhaus gestorben. Die Polizei steht offenbar bislang vor einem Rätsel; sie ermittelt intensiv.

Wie berichtet, war der 63-Jährige am Montag zunächst vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und anschließend in eine Klinik gebracht worden. Es ist unklar, wie es zu den schweren Verletzungen kam. In einer ersten Meldung sprachen die Ermittler davon, dass "ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen" werden könne und in diesem Zuge ein Sachverständiger damit beauftragt worden sei, ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. Doch bis zur Fertigstellung eines solchen Gutachtens können Monate vergehen.

Vorfall am Bärenwirt: 63-Jähriger erliegt in Augsburg schweren Verletzungen

Zwar bat die Polizei um Zeugenhinweise, doch diese Aufforderung hat bislang nicht dazu geführt, dass der Fall aufgeklärt werden konnte. "Die Ermittlungen der Polizei dauern weiterhin an", heißt es von den Beamten. Inzwischen hat die Polizei bei der Kripo eine eigene Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Klar ist: Angesichts des Todes des 63-Jährigen stehen, sollte die Wunde durch Fremdeinwirkung entstanden sein, eine ganze Reihe von Straftaten im Raum, von unterlassener Hilfeleistung bis zu fahrlässiger Tötung oder gar einem möglichen Gewaltdelikt. Die Ecke rund um die Haltestelle "Bärenwirt", an der sich die Donauwörther und die Kaltenhoferstraße kreuzen, ist ein Unfallschwerpunkt in Augsburg. Tagsüber ist hier viel los: Straßenbahnen der Linie 4, Busse, Autofahrer, Radler und Fußgänger teilen sich die Kreuzung; die Verkehrsführung kann teils verwirrend sein.

Nachts, zumal an einem Montag, ist es am Bärenwirt indes eigentlich ruhig; das Szenario, dass zu der Uhrzeit jemand einen anderen Verkehrsteilnehmer übersieht, ist zumindest deutlich weniger wahrscheinlich. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.