Massiver Betrug: Falscher Bankmitarbeiter zockt Frau ab

Ein Betrüger hat in Augsburg in den vergangenen Tagen eine 63-jährige Frau am Telefon abgezockt. Wie die Polizei berichtet, habe sich der unbekannte Täter telefonisch als Bankmitarbeiter ausgegeben. Er teilte demnach der Frau mit, dass sie Opfer eines „Hacker-Angriffs“ geworden sei und die Bank ihr Geld nun auf ein „Sicherheitskonto“ überweisen müsse. „Der unbekannte Täter brachte die Frau dazu, die Überweisungen durchzuführen und teilte ihr mit, dass er sich in wenigen Tagen wieder melde“, so die Polizei weiter. Als der Täter sich nach drei Tagen nicht meldete, verständigte die Frau ihre Bank. Von Mitarbeitern sei ihr dann erklärt worden, „dass es sich um einen Betrug handelte“. Eine Rückbuchung durch die Bank war nach dieser Zeit nicht mehr möglich, heißt es von der Polizei. Es entstand ein Vermögensschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Betrugs. (jaka)

