14:49 Uhr

Mehr Unfälle im Jahr 2022: Vier Menschen starben in Augsburg

Mit einem großen Bild und Kerzen erinnern trauernde Hinterbliebene an die 21-Jährige, die im August 2022 bei dem tragischen Unfall am Augsburger Ikea-Parkplatz ums Leben kam.

Plus Die Zahl der Unfälle ist in Augsburg im Jahr 2022 laut aktueller Unfallstatistik gestiegen. Vier Menschen kamen ums Leben. An eines der Unfallopfer wird nun erinnert.

Von Ina Marks

Am Sonntag wäre die junge Frau aus dem Augsburger Umland 22 Jahre alt geworden. Ihren Geburtstag durfte sie nicht mehr erleben. Im August war die damals 21-Jährige am Parkplatz des Möbelhauses Ikea im Norden Augsburgs bei einem dramatischen Unfall ums Leben gekommen. Hinterbliebene haben dort inzwischen ein Bild der Verstorbenen angebracht und Grablichter aufgestellt, um an die junge Frau zu erinnern. Sie ist einer von vier Menschen, die bei Unfällen in Augsburg im vergangenen Jahr ums Leben kamen, wie die Unfallstatistik zeigt. Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat die Unfallzahlen aus dem Jahr 2022 am Montag veröffentlicht und weist auf eine Entwicklung hin, die offenbar nicht überrascht.

