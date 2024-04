Augsburg

"Mensch ärgere dich nicht": Das treibt Augsburger Seniorinnen um

Ehrentraud Berger, Waltraud Wybrial und Gutrun Wittmann (vorne, von links nach rechts) essen jede Woche gemeinsam mit anderen Senioren im Sozialzentrum in Augsburg-Hochfeld.

Plus In Hochfeld kommen jeden Freitag ältere Augsburger zum Essen zusammen. Was sie früher beschäftigt hat und sie noch heute umtreibt, berichten sie bei einer Runde "Mensch ärgere dich nicht".

Von Maia Hohlen, Maia Hohlen, Tabea Kingdom

Waltraud Wybrial würfelt. Es ist wieder keine Sechs. "Mensch ärgere dich nicht" gehört nicht zu den Lieblingsspielen der 90-Jährigen. Nach wenigen Minuten fragt die Augsburgerin, warum wir nicht Rummikub spielten. Zu Hause habe sie einen Schrank voll mit Brettspielen. Wir bleiben bei "Mensch ärgere dich nicht". Das Spiel zieht sich zu Beginn. Viel passiert erst mal nicht.

Der Spielklassiker feiert dieses Jahr seinen 110. Geburtstag. 100 Millionen Exemplare wurden nach Angaben von Schmidt Spiele mit Sitz in Berlin bisher verkauft. Anlass genug, um Seniorinnen und Senioren zu fragen, worüber sie sich im Leben geärgert haben – und heute noch ärgern.

