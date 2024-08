„Mensch Montag“: Ein Foto-Projekt gegen den Montagsblues

Dimitri Reimer (38) hält viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Er ist Werbefotograf, Parcours-Headcoach Gründer, Vater, Ehemann. Geboren im Altay-Gebirge in der sibirischen Steppe, lernte er auf dem einsamen Bauernhof der Oma Natur, Tiere, Farben, Gerüche kennen – Prägungen, die ihn nie wieder losgelassen haben, sagt er. Viele der Dinge, die ihn ausmachen, hat er jetzt in einem besonderen Projekt gebündelt: „Mensch Montag“.

