Augsburg

vor 19 Min.

Messebesucher ärgern sich über Parkgebühr von sieben Euro

Sieben Euro kostete die Parkgebühr bei der Dreier-Messe in Augsburg.

Plus Viele Besucher der Dreier-Messe in Augsburg waren am Wochenende sauer. Von Abzocke und Frechheit beim Parken ist die Rede. Das sagt Messechef Lorenz Rau zur Kritik.

Von Michael Hörmann

Erstmals war die Augsburger Frühjahrsausstellung, kurz afa, mit den Immobilientagen kombiniert. Eingebunden war zudem die E-Automesse Volt. Insgesamt kamen an drei Tagen rund 27.500 Besucher, viele davon mit dem Auto. Für manchen Autofahrer war das Parken am Messegelände jedoch ein großes Ärgernis. Der Unmut richtet sich gegen die Parkgebühr von sieben Euro. Von Abzocke war nicht nur einmal die Rede. Messechef Lorenz Rau widerspricht – und verweist auf ein preisgünstiges Angebot für Messebesucher.

