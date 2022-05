Augsburg

vor 31 Min.

Mit diesen Schritten soll die Stadt für den Klimawandel gerüstet werden

Von der Trockenheit geschädigte Straßenbäume in der Amagasaki-Allee in Augsburg. Experten sind sich einig: Die Probleme mit dem Klimawandel werden in der Stadt stark zunehmen.

Plus Experten erklären im Umweltausschuss, was getan werden muss, um Augsburg "klimaresilient" zu machen. Wie geht es mit der Umsetzung weiter?

Von Eva Maria Knab

Die Stadt Augsburg möchte sich in den kommenden Jahren auf den Klimawandel mit heißeren Sommern, mehr Trockenheit und Starkregen vorbereiten. Aktuell wurden in zwei Studien die Grundlagen für eine" Klimaanpassungsstrategie" (Kasa) erarbeitet. Der Umweltausschuss empfahl am Montag mit breiter Mehrheit, im nächsten Schritt die Umsetzung vorzubereiten. Eine besondere Rolle sollen dabei die beiden Gebiete Oberhausen-Mitte und Rechts der Wertach spielen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen