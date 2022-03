Augsburg

06:00 Uhr

Modellstadtteil Oberhausen: So lassen sich Viertel an Klimawandel anpassen

In der Lindenstraße im Viertel Rechts der Wertach gibt es trotz des Namens kaum Grün. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, wenn Maßnahmen umgesetzt werden.

Plus Die Quartiere Rechts der Wertach und Oberhausen-Mitte sollen Modellgebiete in Sachen Klima werden. Verschiedene Akteure spielen dabei zusammen. Das ist aber nur ein erster Schritt.

Von Andrea Baumann

Noch drehen wir drinnen die Heizung auf und ziehen uns warm an, wenn wir nach draußen gehen. Doch die nächste Hitzewelle kommt bestimmt: Städte sind von heißen Tagen stärker betroffen als ländliche Regionen. Und auch innerhalb einer Stadt macht sich der Hitzestau besonders stark in Vierteln mit hoher Versiegelung und dichter Bebauung bemerkbar. Mit einer Reihe von Maßnahmen versucht die Stadt Augsburg einerseits die Folgen des Klimawandels in Schach zu halten. Andererseits sind auch Maßnahmen gefragt, mit denen sich innerstädtische Viertel an den Klimawandel anpassen können. Dazu haben die Verantwortlichen unter der Regie des Umwelt- und des Stadtplanungsamtes zwei Quartiere ins Visier genommen.

