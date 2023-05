Modular für immer: So blickt die Hochschule in die Zukunft

Zukunftsvisionen, denkende Pferde oder Drohnen, die bei der Suche nach Schiffbrüchigen helfen - im Apparatehaus wird deutlich, was möglich ist und künftig vielleicht auch wird.

Wer eine kleine Abkühlung von der sommerlichen Hitze auf dem Modular-Festival braucht, kann sich im Apparatehaus von Zukunftsgedanken inspirieren lassen, interaktiv mit künstlicher Intelligenz (KI) spielen und sogar seine eigenen Zukunftsvisionen teilen. „Durch Wissenschaft die Welt ein Stück besser machen, darum soll es hier gehen“, sagt Tobias Kolb, der Sprecher der Technischen Hochschule Augsburger. Die Hochschule hat gemeinsam mit ihrer Gründerschmiede Funkenwerk und den Augsburger Medienkünstlern Lab Binaer die Area "Modular für immer" kuratiert. Zwischen neuen Gedanken und alten Maschinen lassen sich hier die Festivalbesucher von Stand zu Stand treiben. Die Halle ist geschmückt mit einer Vielzahl von Pflanzen, die eigens vom Botanischen Garten ausgeliehen wurden, Zukunftsgerüsten, weißen Future-Bubbles und einer Menge Enthusiasmus, die Welt zu einem besseren Ort zu machen.

Die Zukunft liegt in der Hand des Festival-Besuchers? So etwas gibt es doch nur auf dem Modular: Frisch inspiriert von den verschiedenen Ständen der Studenten, Alumni und auch den Dozenten - an denen KI Emotionen sichtbar macht, oder Umgebungen Klanglandschaften entstehen lassen - kann man selber zur Tat schreiten und am Ende der Halle die Zukunft selbst mitgestalten. Neben hitzigen Diskussionen zwischen Besuchern über die Zukunft, kann man in einen Computer seine Ideen und Visionen, wie die Welt verbessert werden kann, eintippen. Eine KI produziert daraus dann Bilder und projiziert diese an die Decke. Die Ergebnisse werden am Ende des Festivals ausgewertet und fließen in die zukünftige Arbeit der Technischen Hochschule ein. Wirft man einen Blick nach oben, sieht man von Schimpansen-Löwen bis hin zum Leben auf dem Mars die verrücktesten Ideen.

Eine besonders lange Menschenschlange bildet sich in der Mitte der Halle. Kinder tollen herum und Eltern staunen. Was man hier sieht, ist ein Pferd, das Gedanken lesen kann. Das Pferd namens „Smart Hans“ ist ein von KI gesteuertes Pferd, das durch bloße Beobachtung erkennt, an welche Zahl sein gegenüber gerade denkt. Mit seiner Hufe stampft es die gedachte Zahl dann in den Boden.

Eine Reinkarnation des echten Wunderpferdes "Kluger Hans", das vor über 100 Jahren existierte. Aber wie kann das gehen? Kann die KI nur anhand von Mimik und Gestik Gedanken lesen? Der "Smart Hans" kann das - mal mehr, mal weniger genau. Ob ein kleines Nasenrümpfen oder eine kurze Handbewegung, das Pferd hat im Labor eine stabile Trefferquote von 30 Prozent, wie einer der Mitgründer Adrian Ludwig erzählt.

***

Die Zukunft spielt bei der Hochschule eine genauso große Rolle wie die Realität. Eine Drohne in Form eines Flugzeugs zieht im Eingangsbereich des Apparatehauses die Blicke auf sich. Zwei dieser Drohnen sind bereits im Einsatz. Sie unterstützen die Besatzungen von Seenotrettungsschiffen auf der Suche nach Schiffbrüchigen im Mittelmeer. Sie können rund 100 Kilometer über das Meer fliegen und dabei Fotos machen. "Searchwing" heißt das Projekt, über das Marco Krippner seine Masterarbeit schreibt. "Es ist ein offenes Projekt, an dem sich jeder beteiligen kann. Wir treffen uns immer montags", berichtet er.

Seit 2017 gibt es die Idee - Prof. Friedrich Beckmann von der Fakultät Elektrotechnik schob die Entwicklung voran. Inzwischen würden sich eine Vielzahl von Menschen an dem Projekt beteiligen, so Marco Krippner, auch außerhalb von Augsburg. Heutzutage sei das mittels Video-Konferenzen kein Problem mehr. Wer sich vorstellen will, was in Zukunft möglich ist, erhält bei "Modular für immer" eine Vorstellung davon.