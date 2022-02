Augsburg

Feuerwehr löscht brennendes Mülltonnenhäuschen in Oberhausen

Ein brennendes Mülltonnenhäuschen hielt die Feuerwehr in Oberhausen am Samstag in Atem.

Im Augsburger Stadtteil Oberhausen brannte am Samstag ein Mülltonnenhäuschen. Die Anwohner sollten in ihren Häusern bleiben. Die Feuerwehr löschte den Brand am frühen Nachmittag.

Von Fridtjof Atterdal

Ein brennendes Mülltonnenhäuschen in der Weidachstraße in Oberhausen Süd hat die Feuerwehr am Samstag in Atem gehalten. Wie die Polizei mitteilte, stand das Häuschen nahe an der Wohnbebauung, sodass die Feuerwehr mit vielen Einsatzkräften angerückt ist. Es handelt sich um das Tonnenhäuschen einer Anlage für betreutes Wohnen. Starke Rauchentwicklung: Anwohner sollen Fenster geschlossen halten Wegen der starken Rauchentwicklung bat die Feuerwehr die Anwohner, im Haus zu bleiben und Türen und Fenster geschlossen zu halten. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen im Einsatz, um die Gegend zu sichern. Am frühen Nachmittag war der Brand dann gelöscht. Verletzt wurde niemand - wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Wegen der Löscharbeiten kam es im Bereich der Donauwörther Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen.

