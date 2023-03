Nach Abriss: Wann kommt der neue Wohnkomplex an der Gärtnerstraße?

Plus Ein historisches Mietshaus nahe dem Roten Tor musste für einen modernen Wohnkomplex weichen. Jetzt tut sich was auf der Baustelle, aber noch nicht viel.

Es war seine Sache von wenigen Tagen, als Bagger ein historisches Mietshaus an der Ecke Gärtnerstraße/Friedberger Straße abrissen. Nun wartet das Areal schon länger auf eine neue Bebauung. Vor Ort sind Baugeräte aufgefahren. Wie geht es mit dem geplanten Wohnkomplex weiter?

Gegenüber der Technischen Hochschule an der Friedberger Straße soll eine moderne Wohnanlage mit rund 80 Einheiten entstehen. Knapp die Hälfte davon sollen Studentenapartments werden, weitere Wohnungen sind für Senioren und Familien vorgesehen. Oben auf dem Gebäude sehen die Planungen vier Penthäuser vor, im Erdgeschoss drei Gewerbeeinheiten. "Durchmischung war der Plan", sagte Mathias Albert, Geschäftsführer der Firma Riebel, Generalunternehmer für das Projekt, vor sieben Monaten unserer Redaktion. Die Baugenehmigung der Stadt lag zu diesem Zeitpunkt vor. Baubeginn sollte ursprünglich im September 2022 sein.

Ob die Wohnungen an der Gärtnerstraße einzeln oder im Paket verkauft werden, ist noch unklar

Albert hatte aber damals schon angekündigt, dass es Verzögerungen geben könnte. Hintergrund seien der Ukrainekrieg, die Gaskrise und deren Folgen auf den Immobilienmarkt. Zuletzt wurden wegen steigender Zinsen und explodierender Baupreise mehrere Wohnbauprojekte verschiedener Träger in Augsburg gestoppt oder auf Eis gelegt.

Nun sind auf dem großen Grundstück an der Gärtnerstraße 24/26 Baugeräte aufgefahren. Wie Albert auf Anfrage mitteilt, handelt es sich jedoch nur um "vorbereitende Maßnahmen für die Baustelle". Wann der Neubau kommt, sei weiterhin nicht klar. "Wir würden am liebsten morgen anfangen." Wegen der schwierigen Lage auf dem Immobilienmarkt sei das aber nicht möglich. Der Klärungsprozess, ob es einen Paketverkauf der Wohnanlage oder einen Einzelvertrieb geben werde, sei nach wie vor am Laufen. Erst danach könnten die Bauarbeiten starten. Man beobachte den Markt und hoffe, dass die Nachfrage im Sommer wieder anspringen werde, so Albert. "Wir warten im Prinzip auf Reaktionen der Käuferseite."