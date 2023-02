Nach der Vergewaltigung in Oberhausen gibt es bislang kaum Hinweise

Seit der Vergewaltigung einer Frau auf offener Straße in Augsburg-Oberhausen sind einige Wochen vergangen. Die Ermittlungen sind offenbar schwierig.

Über einen Monat ist seit der Vergewaltigung einer Frau in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen vergangen. Bei ihren Ermittlungen scheint die Polizei bislang keinen entscheidenden Schritt weiter gekommen zu sein. Dabei hatte man in eine Maßnahme große Hoffnung gesetzt.

Die 27-Jährige wollte am späten Heiligabend noch einen Freund besuchen, als sie nahe dem Parkplatz beim FCA-Nachwuchsleistungszentrum von einem Unbekannten überfallen wurde. Die Tatzeit war etwa 22.45 Uhr. Das Opfer hatte sich nach Angaben der Polizei massiv gewehrt. Unter welchem Hochdruck die Kripo nach dem Täter sucht, zeigte die zeitnahe Veröffentlichung eines Phantombildes und einer Filmaufnahme durch eine Überwachungskamera durch die Polizei. Auf dem kurzen Video ist ein Mann in dunkler Kleidung, einer Kappe auf dem Kopf und einer 1,25-Liter großen Getränkeflasche in der Hand zu sehen.

Vergewaltigung in Augsburg-Oberhausen: Polizei sucht weiter den Täter

Die Polizei hat sich von der Aufnahme und dem Phantombild wichtige Hinweise aus der Bevölkerung erhofft - vor allem durch die Publikation in den sozialen Netzwerken. Bislang seien aber so gut wie keine Informationen bei der Polizei eingegangen, sagt ein Sprecher. Taten, wie diese, passieren in Augsburg nach Angaben der Polizei äußerst selten.

Das Phantombild zeigt den mutmaßlichen Täter. Foto: Polizei

Gesucht wird von der Kripo ein 1,75 bis 1,85 Meter großer Mann, der circa 25 Jahre alt sein dürfte. Er ist kräftig und hat ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann hat blonde, kurze Haare und sprach Englisch sowie gebrochenes Deutsch. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Winterjacke, eine dunkelblaue Jeans, schwarze Schuhe und vermutlich eine schwarze Cap.

Wer hat am 24. Dezember etwaige Beobachtungen gemacht oder kennt den Mann, der dem Phantombild ähnelt, beziehungsweise auf dem Video zu sehen ist? Die Kriminalpolizei bittet unter der Nummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise.