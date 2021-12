Augsburg

Nach Feuer in Karolinenstraße: "Nachts verfolgte mich immer dieser Albtraum"

Andreas Gruber und Anna Mayr hatten durch den Brand in dem Haus in der Karolinenstraße alles verloren. Nun berichten sie, wie es danach für sie weiterging.

Plus Rund drei Monate sind seit dem Großbrand in der Augsburger Karolinenstraße vergangen. Ehemalige Bewohner des zerstörten Hauses erzählen, was sie seitdem bewegt.

Von Ina Marks

Immer wieder hatte sie diesen Albtraum. Sie betritt das Haus in der Karolinenstraße und das Gebäude bricht über ihr zusammen. Vor einigen Tagen war Anna Mayr tatsächlich in der Brandruine in der Augsburger Innenstadt. Sie und weitere Bewohner des Hauses durften nachschauen, ob wenigsten ein paar ihrer Habseligkeiten von Feuer und Löschwasser verschont geblieben sind. Anna Mayr und Andreas Gruber, die in einer der Wohngemeinschaften in dem historischen Haus lebten, hatten kurz nach dem verheerenden Großbrand unserer Redaktion geschildert, wie sie plötzlich vor dem Nichts standen. Jetzt, rund drei Monate später, erzählen beide, wie sie die Katastrophe verarbeitet haben und was ihnen noch nachhängt.

