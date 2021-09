Augsburg

Das planen die Eigentümer für die Brandruine der Karolinenstraße

Nach dem verheerenden Brand in der Karolinenstraße ist von dem 400 Jahre alten, denkmalgeschützten Gebäude nicht mehr viel übrig, die Mieter stehen vor dem Nichts.

Plus Jörg Kudszus verwaltet das abgebrannte Haus in der Karolinenstraße. Er erzählt, wie die Besitzer den Brand erlebten und was sie mit der Ruine vorhaben.

Von Eva Maria Knab

Jörg Kudszus hat gerade alle Hände voll zu tun. Der Verwalter des abgebrannten Wohn- und Geschäftshauses in der Karolinenstraße 15 muss sich darum kümmern, Massen von Schutt zu entsorgen. Auch die provisorische Baustelle der Brandbekämpfer muss er freiräumen lassen, damit die Straßenbahnen wieder fahren können. Dann sind da noch die Verhandlungen mit der Versicherung. Obwohl von dem wertvollen Baudenkmal nach dem tagelangen Brand nur noch eine Ruine übrig ist, sind der Hausverwalter und die Eigentümer vor allem über Eines froh. "Unser erster Gedanke war: Hoffentlich ist niemand zu Schaden gekommen."

