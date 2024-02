Nachruf: Jörg Westerhoff war ein Grüner der ersten Stunde

Der langjährige Stadtrat und Mitgründer der Augsburger Grünen, Jörg Westerhoff, ist kurz vor seinem 94. Geburtstag verstorben. Er war bis ins hohe Alter politisch aktiv.

Im Rückblick sei es ein anstrengender Weg gewesen, eine neue Partei, die damals überhaupt nicht ins Koordinatensystem passte, zu gründen, erinnerte sich Jörg Westerhoff Jahrzehnte später an die Anfänge der Grünen in Augsburg. Am Ende habe sich der Einsatz für eine ökologischere Politik aber ausgezahlt. Westerhoff zählte 1979 zu den Gründungsmitgliedern der Grünen auf Bundesebene und im Augsburger Kreisverband, war in den 1980er Jahren Landesvorsitzender der Grünen und von 1984 bis 2002 Stadtrat in Augsburg. Am Dienstag ist Jörg Westerhoff vier Tage vor seinem 94. Geburtstag gestorben.

Augsburger Grünenpolitiker war bis ins hohe Alter politisch aktiv

Westerhoff beteiligte sich auch im hohen Alter an politischen Debatten, war in Wahlkämpfen aktiv, besuchte Demos und meldete sich mit Leserbriefen zu Wort. Westerhoff hat die Geschichte der Grünen in Augsburg von der Außenseiter- zur Regierungspartei mitgestaltet und mitbegleitet. Anlass, sich zu engagieren, waren Überlegungen für den Bau eines Atomkraftwerks bei Rehling in den 70er Jahren.

Jörg Westerhoff: "Man braucht manchmal ein dickes Fell"

Einfach sei es ab 1984 im Stadtrat, wo Westerhoff mehrere Jahre Fraktionsvorsitzender war, nicht gewesen, weil die Grünen mit vielen Positionen alleine dagestanden seien. "Man braucht manchmal ein dickes Fell, wenn man das Leben in einer Stadt aus einem anderen Blickwinkel sieht, aber damit muss man rechnen. Es war ein mühsamer Weg, aber ich habe mich gerne dafür eingesetzt und war immer optimistisch, dass sich ökologisch fundierte Politik durchsetzen wird", erinnerte sich Westerhoff 2019 anlässlich des 40. Gründungsjubiläums der Partei. Inzwischen sei vieles, was die Grünen damals anstießen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Die politische Polarisierung der vergangenen Jahre registrierte Westerhoff gleichwohl. Manches habe sich im Gespräch mit Westerhoff aber relativiert, wenn er von den harten Anfeindungen in den ersten Jahren erzählt habe, so Grünen-Stadtrat Matthias Lorentzen.

Westerhoff, der Musiklehrer am Stetten-Institut und am Friedberger Gymnasium war und auch privat gern musizierte, hinterlässt seine Ehefrau, zwei Söhne und Enkelkinder.

