In der Altstadt findet die Nacht der 1000 Lichter statt

Termin für die Nacht der 1000 Lichter in Augsburg ist am Freitag, 2. Dezember. Der Altstadtverein kümmert sich um die Organisation der beliebten Veranstaltung.

Stimmungsvoll ist der Christkindlesmarkt in Augsburg. Der Rathausplatz ist in diesen Tagen ein beliebter Anziehungspunkt für viele Besucherinnen und Besucher. Stimmungsvoll wird es am Freitag, 2. Dezember, auch in der Altstadt in Augsburg sein. Die Nacht der 1000 Lichter steht auf dem Programm. Auch diese Veranstaltung hat seit vielen Jahren ihre Freunde.

Vom wem die Nacht der 1000 Lichter in Augsburg veranstaltet wird

Organisiert wird die Veranstaltung vom Altstadtverein. Von 16.30 Uhr bis 20 Uhr lohne der Bummel durch die Altstadt besonders, heißt es. Der Verein Altstadt Augsburg Aktiv sieht als Veranstalter das Lichtermeer als ruhige und stimmungsvolle Ergänzung zum weihnachtlichen Trubel in der Oberstadt.

Gleichzeitig stünden die Lichter für Toleranz, Friede und Gemeinsamkeit aller Menschen, wird betont. Seit 15 Jahren gibt es die Nacht der 1000 Lichter. Auch in der Corona-Zeit hat der Verein die Altstadt erstrahlen lassen. "Schöner kann man die vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt wohl kaum genießen", sagt Vorsitzender Marcus Frank. (möh)

Lesen Sie dazu auch