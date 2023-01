Augsburg

Es wird enger: Neubauten in Augsburgs Innenstadt sorgen für Konflikte

Nicht jeder freut sich über Nachverdichtung, wie das Beispiel an der Vogelmauer zeigt. Hinten links ist eines der neuen Gebäude zu sehen, die in einen Innenhof hineingebaut wurden.

Plus Wohnungsnot, Flächenfraß – es gibt viele Gründe dafür, Baulücken zu füllen. Ein Fall aus der Augsburger Innenstadt zeigt auch die Schattenseiten.

Von Ina Marks Artikel anhören Shape

Besonders glücklich sei er nicht über diesen "Kasten da", meint der Mann. Mit einer Handbewegung macht der Anwohner aus der Augsburger Innenstadt klar, was er mit dem "Kasten" meint. Er zeigt auf ein modernes Wohnhaus, das zwischen alten Häusern an der Vogelmauer neu gebaut wurde. Daneben wurde noch ein zweites neues Gebäude errichtet. Die neuen Mehrfamilienhäuser stehen exemplarisch für die Nachverdichtung in Augsburg. Die Stadt leidet, wie andere große Städte auch, an Wohnungsknappheit - setzt deshalb auch auf das Füllen von Lücken in der Bebauung. Ein großer Vorteil: Es bremst den Flächenfraß. Der Fall an der Vogelmauer zeigt aber auch, welche Konflikte es geben kann.

