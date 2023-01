Augsburg

18:30 Uhr

Weniger neue Wohnungen: Für Mieter wird es in Augsburg immer enger

Die Zahl der Neubauwohnungen in Augsburg dürfte in den kommenden Jahren sinken.

Plus In den kommenden Jahren dürften weniger Neubauwohnungen entstehen. Das sorgt zusammen mit hohen Zinsen dafür, dass potenzielle Käufer in den Mietmarkt drängen.

Von Stefan Krog

In Augsburg steht in den kommenden Jahren offenbar ein drastischer Einbruch beim Neubau von Wohnungen bevor. Im vergangenen Jahr - noch ohne Dezemberwert - wurden laut Statistischem Landesamt in Augsburg 657 Neubauwohnungen genehmigt. In den Vorjahren lag die Zahl der Genehmigungen fürs ganze Jahr bei etwa 1500. "Wir laufen da auf ein Problem zu. Die Baugenehmigungen von heute sind die fertigen Wohnungen von morgen", sagt Prof. Stephan Kippes, Leiter der Marktforschung beim Immobilienverband IVD. Die Entwicklung zeichnete sich angesichts der deutlich gestiegenen Bauzinsen und der nach wie vor hohen Baupreise seit Monaten ab, inzwischen schlägt sie sich in Zahlen nieder.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

