Neubauprojekt in Lechhausen: Wohnbaugruppe investiert Millionen

Hund Lucky kennt die Gegend in der Urmelstraße in Lechhausen. Her startet die Wohnbaugruppe bald ein Neubauprojekt.

Plus In einer Straße mit Bezug zur Augsburger Puppenkiste entsteht ein Neubau. Im nächsten Jahr startet ein noch größeres Bauprojekt in Lechhausen.

Von Michael Hörmann

Weit über 10.000 Wohnungen betreut die Wohnbaugruppe (WBG) im Stadtgebiet in Augsburg. Nahezu zehn Prozent davon liegen in Lechhausen. Künftig werden fast 50 Wohnungen neu hinzukommen. Noch ist Geduld gefragt. Die Arbeiten sollen im Frühjahr 2024 beginnen. Wenn es alles planmäßig läuft, wären die Wohnungen im Frühjahr 2026 zu beziehen. Rund 18,5 Millionen Euro werden investiert. Die neuen Mieter werden eine Adresse mit Bezug zur Puppenkiste bekommen. Sie wohnen in der Urmelstraße. Aber auch in einem anderen Stadtteil baut die WBG.

Das Grundstück in Lechhausen liegt südlich der Stätzlinger Straße zwischen Kleesiedlung und Lorenzerwiesen. Gebaut wird in Holzbauweise. Mark Dominik Hoppe, Geschäftsführer der WBG, informiert über das Millionenprojekt: "Errichtet werden 47 Wohnungen zwischen einem Zimmer und fünf Zimmern." Alle Wohnungen seien barrierefrei. Drei Wohnungen eignen sich für Rollstuhlfahrer. Das Angebot richtet sich an Menschen, die nicht viel Geld haben. Die Förderung ist in erster Linie auf Familien ausgerichtet.

