Das "Modular" bekommt eine neue Leitung – was bedeutet das fürs Festival?

Das "Modular"-Festival in Augsburg hat eine neue Leitung. Clemens Wieser (links) und Julia Appel (rechts) übernehmen das Team mit Anna Tokarski, Amelie Rottländer, Celina Miehle, Fabienne Kündgen und Marlene Mechold.

Plus Eine Doppelspitze leitet künftig das "Modular"-Festival in Augsburg. Damit finden auch Spekulationen ein Ende. Was das neue Leitungsteam über Pläne verrät.

Von Max Kramer

Der alte Leiter ist nun also doch nicht der neue. Lange hielten sich Gerüchte, wonach Patrick Jung als Kopf des Augsburger "Modular" weitermachen könnte – obwohl er bereits zum 31. Januar dieses Jahres gekündigt hatte. Jetzt finden die Spekulationen ein Ende: Der Stadtjugendring (SJR), Veranstalter des beliebten Festivals, hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass das "Modular" eine neue Leitung bekommt. Es wird eine Doppelspitze, bestehend aus Julia Appel und Clemens Wieser. Was bedeutet das für das beliebte Festival?

Sowohl Appel als auch Wieser sind mit dem "Modular" gut vertraut. Wieser ist bereits seit 2019 für Bühnenprogramm und Marketing des Festivals verantwortlich, Julia Appel kam 2022 in das Festivalteam und übernahm das Beteiligungsmanagement für Programm und Ehrenamt. Komplettiert wird das Leitungsteam durch Anna Tokarski, die ab März die Produktionsleitung des Festivals übernimmt.

