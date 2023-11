Kehrtwende: Bleibt Patrick Jung nun doch Festivalleiter des Modular?

Es sind spannende Tage beim Stadtjugendring. Jung wollte im Jahr 2024 aufhören, er hat gekündigt. Die Politik macht sich für ihn stark - er soll weitermachen.

Der Termin steht: Das Modular-Festival 2024 findet am Pfingstwochenende auf dem Areal des Gaswerks in Augsburg-Oberhausen statt. Von Freitag, 17. Mai, bis Sonntag, 19. Mai, spielen Bands auf vier Bühnen. Noch ist offen, welche Künstler nach Augsburg kommen, der Stadtjugendring als Veranstalter hält sich bedeckt. Erste Verträge mit Bands seien aber abgeschlossen, der Vorverkauf startet diesen Freitag, also am 1. Dezember. Wesentlich interessanter ist, wie es mit der Festivalleitung weitergeht. Nach Informationen unserer Redaktion könnte sich eine Kehrtwende anbahnen: Festivalleiter Patrick Jung, der jüngst gekündigt hatte, könnte zurückkehren. Eine Bestätigung gibt es zwar von keiner Seite, laut Auskunft von Insidern spreche aber einiges dafür.

Die Perspektiven für Modular sind eng mit der Personalie Patrick Jung verbunden: Er hatte als Festivalleiter die Veranstaltung zum Erfolg geführt. Bei einem Etat von 1,7 Millionen Euro in diesem Jahr war Modular an allen drei Tagen ausverkauft - 33.000 Gäste kamen. Es gab viel Lob danach, das Festival schrieb eine schwarze Null. Es hätte aus Sicht von Jung, der beim Stadtjugendring (SJR) angestellt ist, also gerne so weitergehen können. Doch es kam anders.

Der SJR wollte ein wesentlich kleineres Modular. Jung, der derzeit sich nicht zum Vorgang äußern möchte, war mit diesem abgespeckten Modular offenbar nicht glücklich, sagen Menschen aus seinem Umfeld. Der Festivalleiter zog Konsequenzen und kündigte zum 31. Januar 2024. Doch wird er dann wirklich aufhören?

In der Sitzung des Kulturausschusses, in der der Stadtjugendring eigene Fehler einräumte und das überarbeitete Konzept präsentierte, forderten mehrere Stadträte, dass der SJR sich um eine weitere Zusammenarbeit mit dem Festivalleiter bemühen soll. Die Argumente liegen auf der Hand: Modular findet bereits Mitte Mai statt, viel Zeit für die Planung bleibt damit nicht. Ein neuer Festivalleiter müsste erst eingearbeitet werden, dennoch bliebe die Frage, wie sich der Neue bewähren würde. "Bei Patrick Jung wissen wir, woran wir sind", sagt jemand aus der Clubszene.

Am Freitag endet die Bewerbungsfrist für die Stelle des Modular-Festivalleiters

Zum aktuellen Stand der Neubesetzung gibt es kaum Informationen. Auf Anfrage heißt es beim SJR, dass es "um eine laufende Personalangelegenheit" gehe. Am Freitag ende die Bewerbungsfrist für die Ausschreibung. Ob Jung unter den Bewerbern ist, lässt der SJR unbeantwortet. Lediglich zum weiteren Verfahren wird informiert: "Wie bei jedem anderen Bewerbungsverfahren werden erst einmal Gespräche mit potenziellen Kandidaten geführt." Diese Gespräche soll es zeitnah geben, der Zeitplan werde in enger Abstimmung zwischen der alten und der neuen Festivalleitung festgelegt, heißt es. Beobachter allerdings spekulieren längst, dass die alte Leitung auch die neue sein könnte.

Dass es für den bisherigen Festivalleiter nochmals einen Neustart geben könnte, liegt für Insider auf der Hand und lasse sich an mehreren Punkten festmachen: Jung verhielt sich loyal gegenüber seinem Arbeitgeber, obwohl er aus Enttäuschung hätte vom Leder ziehen können. Dies tat er nicht. Insofern könnte der SJR auch weiter auf Jung setzen. Eine Fortsetzung der Zusammenarbeit würde auch die aufgeheizten Gemüter beruhigen, sagt ein Kommunalpoliktiker.

Der Stadtjugendring ruderte bei Planungen für das Modular-Festival zurück

Denn zuletzt waren es bewegte Wochen: Der Stadtjugendring wollte Modular im Jahr 2024 deutlich abspecken. Festivalleiter Jung zog die Konsequenzen und kündigte. Es folgte massiver Druck auf den SJR. Ein Verband aus der lokalen Clubszene, ehrenamtliche Helfer und die Stadtregierung wetterten gegen das Vorhaben. Dies wirkte: Der Stadtjugendring ruderte zurück und verkündete, dass die Abstriche nicht so gravierend sein würden. Jetzt wird mit maximal 9000 Besuchern täglich geplant. Zum Vergleich: In diesem Jahr waren es 11.000 Gäste pro Tag. Die abgespeckten Planungen des SJR, die nun zu den Akten gelegt wurden, gingen wohl nur noch von 7000 Besuchern am Tag aus. Mit der neuen Planung werden nun auch vertragliche Bedingungen erfüllt, damit der städtische Zuschuss von 170.000 Euro abgerufen werden kann. Dies hätte bei 7000 Gästen anders ausgesehen.

Auch finanziell fällt Modular kleiner aus als heuer: Der Etat wird jetzt mit 1,4 Millionen Euro angegeben, dies sind 300.000 Euro weniger als 2023. Geplant wird mit zwei kleinen und zwei großen Bühnen. Die Ticketspreise bleiben unverändert. Fans von Modular müssen sich noch etwas gedulden, ehe die erste Namen von Bands bekanntgegeben werden. "Wir werden wie in der Vergangenheit, das Programm in Wellen veröffentlichen", heißt es. Ein genaues Datum für die Bekanntgabe der ersten Bandwelle gebe es aktuell noch nicht, "da wir hier noch an weiteren Zusagen arbeiten und weitere Themen wie zum Beispiel Gebietsschutz eine Rolle spielen". Gebietsschutz heißt, dass gebuchte Bands nicht zu einem zeitlich oder räumlich nahegelegenen Terminauftreten dürfen.

Am Freitag findet die Herbstversammlung des Stadtjugendrings statt

Turnusgemäß steht am Freitag die Herbstversammlung des SJR an. Die Diskussion über die Vorgeschichte und die aktuellen Entwicklungen dürfte breiten Raum einnehmen. Es wird zudem gewählt, weil sich der bisherige SJR-Vorsitzende Daniel Schweiger im September zurückzog. Derzeit leitet Stellvertreterin Marlene Mechold die Jugendorganisation. Für die organisatorischen Abläufe im SJR ist Helmut Jesske als Geschäftsführer verantwortlich. Die Sitzung findet im Roncallihaus in Göggingen statt.