Neue Räume: So läuft der Umzug des Augsburger Impfzentrums

Der Umzug des Augsburger Impfzentrums rückt näher. Die neuen Räume in einer ehemaligen Firmenhalle werden bereits eingerichtet.

Noch wird da geimpft, wo die Impfkampagne vor einem Jahr begann - in einem mehrstöckigen Verwaltungsgebäude auf dem ehemaligen Fujitsu-Areal. Doch der Umzug des Augsburger Impfzentrums rückt näher. Eingeplant dafür sind Sonntag, 9., und Montag, 10. Januar. Am Dienstag, 11. Januar, soll das Zentrum seinen Betrieb wieder aufnehmen. Dann in einer ehemaligen Produktionshalle, die sich ebenfalls auf einem früheren Werksgelände von Fujitsu befindet. Der Umzug wird erforderlich, weil das bisherige Gebäude anderweitig vermietet wird. Der Besitzer des Areals, die Walter Beteiligungen und Immobilien AG, hatte der Stadt aber eine Alternative angeboten.

Für Besucherinnen und Besucher ändert sich nach Angaben der Stadt durch den Umzug wenig. Die Parkplätze bleiben die gleichen, man werde von dort aus künftig zu einem anderen Gebäude gelotst. Die ehemaligen Produktionshalle wird bereits eingerichtet. Es soll mehr Anmeldestellen und mehr Impfkabinen, auch speziell für Kinder, geben. Die Stadt kündigt auch an, dass die Besucherlenkung einfacher werde und sich weniger Menschen auf engem Raum begegnen. Platz gibt es demnach genug, der Engpass liegt laut dem städtischen Impfkoordinator Bernhard Maurmeir weiter beim Personal - auch deshalb, weil die Perspektiven unklar seien. Der Freistaat gebe da hoffentlich bald ein klares Signal.

Impfzentrum in Augsburg soll bis Ende 2022 betrieben werden

In der Halle 34, die künftig genutzt wird, könne man das Impfzentrum wesentlich vergrößern, so die Stadt. Ursprünglich sollten die Impfzentren in Bayern nur bis 30. September betrieben werden. Dann sahen die Pläne des Freistaats eine Fortführung - allerdings in deutlich reduzierter Form - bis 30. April 2022 vor. Mit der vierten Welle im Herbst und der Omikron-Variante änderte sich wieder alles: Die Impfzentren wurden wieder hochgefahren - und sollen auf jeden Fall bis Ende 2022 bleiben. Solange sei nun auch der Standort in der Halle 34 auf dem Areal mindestens gesichert, teilt die Stadt mit. "Möglicherweise kommt es in naher Zukunft zu einer Impfstoffanpassung, was Virus-Varianten betrifft", sagt Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU). Auch könnten weitere Auffrischungsimpfungen notwendig werden. Auch im Fall einer Impfpflicht müsse man auf einen größeren Ansturm vorbereitet sein.

Das private Rettungsdienstunternehmen Bäuerle Ambulanz betreibt für die Stadt das Impfzentrum. Seit Mitte November ist die Zahl der täglichen Impfungen von 450 auf jetzt rund 2.500 erhöht worden. Laut städtischer Statistik sind 72,5 Prozent der Menschen in Augsburg mindestens einmal geimpft, 70,9 Prozent zweimal, 34 Prozent dreimal. Bezogen auf die Personengruppe, der eine Impfung empfohlen wird – alle, die mindestens 12 Jahre alt sind – haben knapp 81 Prozent mindestens eine Impfung erhalten.

