Diese neuen Restaurants haben in Augsburg eröffnet

Balkan-Küche „Restaurant at Tiffany‘s“ in Göggingen

Es war eine Institution in Augsburg-Göggingen: Im ehemaligen Café Schweiger gingen seit 1951 tausende Menschen ein und aus. Nun ist aus dem alt eingesessenen Café ein Restaurant geworden: das Restaurant at Tiffany‘s. Es wird von einer Mutter und ihrer Tochter geführt. Die beiden setzen auf Balkan-Küche mit serbisch-kroatischen Speisen. Es werden aber auch bayerische Schmankerl wie Allgäuer Schnitzel und Schwabentopf serviert. Auch optisch will das Restaurant überzeugen: etwa mit alten Stichen an den Wänden, die Augsburger Plätze zeigen.

Das Restaurant at Tiffany‘s ist täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es von 11 bis 14 Uhr sowie von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag ist Ruhetag.

Grill-Lokal „The Post Bar & Grill“ an der Schießstätte am Wittelsbacher Park

Auch das Flannigan‘s Post ist eine Institution in Augsburg. Die Betreiber des Irish Pubs neben dem Königsplatz haben nun ein weiteres Restaurant an einem anderen Standort eröffnet: Am 4. Juli öffnete das The Post Bar & Grill an der Schießstätte am Wittelsbacher Park seine Türen. Auf der Speisekarte steht eine Mischung aus texanischer und bayerischer Küche, etwa Onion Rings, Fried Pickles oder Chickenwings. Es werden aber auch Schnitzel, Kässspätzle oder Backhendl serviert. Eingerichtet ist das Lokal unkonventionell: Helle und dunkle Farben wechseln sich ab, an der Wand hängen Hirschgeweihe und alte Räder von Leiterwagen. Was es sonst noch über das Restaurant zu wissen gibt, erfahren Sie hier.

Die Öffnungszeiten des The Post Bar & Grill sind Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 23 Uhr, Freitag von 14 bis 23 Uhr und Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 23 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Kommt „Crusty Slices“ nach Augsburg?

Noch unklar ist, ob diese Fast-Food-Kette wirklich nach Augsburg kommt: Ein Beitrag des Unternehmens Crusty Slices in dem Sozialen Netzwerk Tiktok legte nahe, dass in Augsburg ein Fast-Food-Franchise der Kette eröffnen könnte. Dann verschwand der Post – und das Unternehmen reagierte nicht auf eine Anfrage unserer Redaktion. Noch heißt es also: abwarten. Käme Crusty Slices nach Augsburg, könnten sich Kundinnen und Kunden etwa zwischen süßen oder salzigen Croissants entscheiden. Mehr zu den Gerüchten um eine mögliche Eröffnung lesen Sie hier.

„Nordsee“-Filiale am Stadtmarkt schließt

Die Fast-Food-Kette Nordsee hat ihre Filiale am Augsburger Stadtmarkt geschlossen. Das Unternehmen konzentriert sich nun auf den Standort in der City-Galerie. (AZ)