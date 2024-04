Augsburg

20:02 Uhr

Neuer Anlauf für Fußgängerzone? Was die Stadt jetzt in der Maxstraße vorhat

Plus Der Fußgängerzonen-Versuch endete im August 2023 jäh aufgrund einer erfolgreichen Anlieger-Klage. Nun skizziert das Baureferat mögliche Lösungen für die Zukunft.

Von Stefan Krog

Die Stadt fasst auch nach der Bauchlandung vor Gericht mit dem Fußgängerzonen-Verkehrsversuch in der Maximilianstraße im vergangenen Sommer eine Umgestaltung der Straße ins Auge. Es gehe um eine "klimagerechte Weiterentwicklung der Maximilianstraße als Flanier- und Prachtmeile", so Baureferent Steffen Kercher am Donnerstag. Das Baureferat zog nach mehrmonatiger Auswertung eine Bilanz des Projekts zwischen Herkules- und Merkurbrunnen. Nun werden zwei Optionen für die Zukunft der Straße geprüft – eine kleine Lösung und eine Maximallösung. So wie die Straße vor dem Verkehrsversuch aussah, soll sie künftig jedenfalls nicht mehr aussehen.

Baureferent Steffen Kercher sagt, im Grundsatz bewerte man den Versuch positiv. Die Zahl der Autos habe sich während der Fußgängerzonen-Regelung von 3200 am Tag auf 1600 Fahrzeuge (Lieferverkehr und Anwohner) pro Tag reduziert. Die anderen 1600 Autos seien Parksuchverkehr und Autoposer gewesen. Auch im Nachgang sei es zu einer Verkehrsberuhigung gekommen, wie Zählungen der Stadt ergaben – das dürfte auch damit zu tun haben, dass die Zahl der Stellplätze aufgrund der Außengastronomie im Sommer dauerhaft reduziert blieb. Kercher sagt, dass die Belebung der Straße im Sommer spürbar gewesen sei. Die Stadt gibt aber auch zu, dass die Straße in voller Breite nicht von Flaneuren angenommen wurde und man keine Winter-Erfahrungen habe. "Und auch bei den Gestaltungselementen ist bei einer dauerhaften Lösung noch Luft nach oben", so Kercher zu Begrünung und Bänken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen